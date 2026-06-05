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El concierto de Belén Aguilera abrirá el programa de Nits a Bellver el 10 de junio

Los espectáculos incluyen jazz, danza, ópera y más música clásica hasta el 29 de agosto

Presentación de Nits a Bellver.

Presentación de Nits a Bellver. / Ayuntamiento de Palma

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Redacción Cultura

Palma

La tercera edición de Nits a Bellver se iniciará el próximo miércoles, 10 de junio, con la actuación de Belén Aguilera, y finalizará el 29 de agosto, con un concierto dedicado al legado musical de Mahler

El programa de Nits a Bellver incluye jazz, danza, ópera y conciertos de música clásica, aglutinando los principales espectáculos musicales que se desarrollarán en Palma, más concretamente en el patio de armas del castillo, durante los meses de verano, a partir del 10 de junio y hasta el 29 de agosto, tal como ha avanzado en su presentación el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet.

La actuación de Belén Aguilera del próximo día 10 de junio marcará el inicio de esta programación y de la del Mallorca Live Occident 2026. Además de Bonet y de otros cargos del área de Cultura del Ayuntamiento de Palma, a la presentación de Nits a Bellver han asistido el cantante de Antònia Font, Pau Debon; el director de Mallorca Live Festival, Álvaro Martínez; el director de la Banda Municipal de Música de Palma, José Enrique Martínez Esteve; el representante del Instituto Fryderik Chopin en Mallorca, Konrad Tolloczko; el coordinador del Jazz Palma Festival, Albert Petit; la directora del Cor de Dones de la UIB, Lidia Fernández, y el director de la Academia 1830, Fernando Marina.

La Banda Municipal de Música de Palma, que este año celebra su 60 aniversario, tiene una presencia destacada en la agenda de Nits a Bellver y participará en el concierto de Francisco el 17 de julio.

La Orquestra Simfònica de les Illes Balears también actuará en Bellver, junto con Marcel Cranc Ensemble y el Cor de Dones de la UIB, Acadèmia 1830 y la Orquestra de Cambra de Mallorca. Esta prestigiosa formación musical la que clausurará 'Nits a Bellver', el 29 de agosto, con un concierto con obras de Gustav Mahler.

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Pero antes, habrá ópera y también el espectáculo Debon canta Suau, con el pianista Antoni Bujosa, el poeta Pere Suau y Pau Debon, el 14 de julio, dentro del ciclo Cançons de la Mediterrània, y el concierto de la artista escocesa Emma Pollock, acompañada por Graeme Smillie, al piano, y Pete Harvey, al violonchelo, como parte de Sonsdenit, el 14 de agosto.

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