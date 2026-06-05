La artista Mònica Fuster presenta 'En ruta' en el Museu Marítim de Mallorca

Mònica Fuster sigue ampliando su proyecto Tapís, en el que lleva trabajando desde 2020, para hablar del patrimonio agrícola, textil y marítimo de Mallorca mediante diferentes lenguajes artísticos. Uno de ellos es la obra videográfica En ruta, con la que investiga el viaje del tap de cortí desde América hasta Mallorca. Este sábado, 6 de junio, a las 12 horas, la presentará en el Museu Marítim, en ses Voltes, donde se podrá ver hasta el próximo día 24.

En esta nueva fase de Tapís, Mònica Fuster centra su mirada poética en las conexiones marítimas y en el papel que han tenido en la construcción del patrimonio mallorquín. En la obra videográfica, la artista evoca el descubrimiento del ají, en 1493, con la ruta de las especias, y cómo llegó y se adaptó a Mallorca como el tradicional tap de cortí. La pieza fue rodada en lugares como na Guardis, sa Dragonera y Portocolom, utilizando embarcaciones tradicionales y contando con la colaboración del pescador Pedro Paniza, la Associació de Barques Tradicionals de Portocolom, la realizadora Françoise Polo y el compositor Pedro Tous.

El paisaje mediterráneo, los desplazamientos, la memoria material y los procesos colaborativos son cuestiones integradas en este proyecto. En ruta es, además, una obra que permite seguir investigando. La artista considera esta obra videográfica como una "cartografía emocional". La exposición también muestra la pieza gráfica de gran formato Inner Moon (2022).

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La inauguración de En ruta contará con un diálogo entre Mònica Fuster y el curador Sebastià Mascaró.