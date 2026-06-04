El Miranda Jazz Combo actúa este viernes en el Teatre del Mar

Toni Miranda, uno de los guitarristas más respetados de la escena local, con más de medio siglo de brillante trayectoria, se ha convertido en un clásico del Teatre del Mar por estas fechas. Este viernes (20 horas) volverá a subirse a su escenario al frente del Miranda Jazz Combo, para interpretar un repertorio en el que se conjugan tanto temas clásicos del género como otros más actuales, todos arreglados por el director de la formación y hechos a medida para la ocasión.

El que fuera escudero de ilustres como Salvador Font ‘Mantequilla’ y Manolo Bolao, con quienes aprendió a improvisar, e integrante de bandas como Brossat, Téntol o el Jazz Camera Trío, hace más de 20 años que montó el Miranda Jazz Combo con la idea de crear una formación de músicos amantes del jazz, en la que tuvieran cabida todo tipo de instrumentos relacionados con este lenguaje sonoro y en la que pudieran trabajar el estilo y la improvisación.

Noticias relacionadas

El Combo que le acompañará este viernes en el Teatre del Mar está formado por Oriol Puig a la trompeta; Juanma Albertí, Joana M. Perelló, Lluís Ballell, Rodolfo Rubio y Marta Bonnin como saxos altos; Marc Lubat, Miquel Dolores, Javier Arranz, Jaume Espina y Miquel Puig a los saxos tenores; Pep Manel de Cos al saxo barítono; Isabel Bonet al violonchelo; Tona Pou a la flauta; Andrés Villamonte al piano; Xavier Barceló a la guitarra; Pep Lluís Victory al bajo; Toni Oliver a la batería; y las cantantes Aina Baltasar, Paula Baltasar y Marga Garí.