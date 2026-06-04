Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Hoteles CubaActos Vandálicos FelanitxSerpiente Platja de PalmaMadre Luis Salom
instagramlinkedin

El Miranda Jazz Combo actúa este viernes en el Teatre del Mar

El guitarrista Toni Miranda creó esta formación hace más de 20 años para trabajar el lenguaje del jazz y la improvisación

Toni Miranda, guitarrista

Toni Miranda, guitarrista / Guillem Bosch

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gabi Rodas

Palma

Toni Miranda, uno de los guitarristas más respetados de la escena local, con más de medio siglo de brillante trayectoria, se ha convertido en un clásico del Teatre del Mar por estas fechas. Este viernes (20 horas) volverá a subirse a su escenario al frente del Miranda Jazz Combo, para interpretar un repertorio en el que se conjugan tanto temas clásicos del género como otros más actuales, todos arreglados por el director de la formación y hechos a medida para la ocasión.

El que fuera escudero de ilustres como Salvador Font ‘Mantequilla’ y Manolo Bolao, con quienes aprendió a improvisar, e integrante de bandas como Brossat, Téntol o el Jazz Camera Trío, hace más de 20 años que montó el Miranda Jazz Combo con la idea de crear una formación de músicos amantes del jazz, en la que tuvieran cabida todo tipo de instrumentos relacionados con este lenguaje sonoro y en la que pudieran trabajar el estilo y la improvisación.

Noticias relacionadas

El Combo que le acompañará este viernes en el Teatre del Mar está formado por Oriol Puig a la trompeta; Juanma Albertí, Joana M. Perelló, Lluís Ballell, Rodolfo Rubio y Marta Bonnin como saxos altos; Marc Lubat, Miquel Dolores, Javier Arranz, Jaume Espina y Miquel Puig a los saxos tenores; Pep Manel de Cos al saxo barítono; Isabel Bonet al violonchelo; Tona Pou a la flauta; Andrés Villamonte al piano; Xavier Barceló a la guitarra; Pep Lluís Victory al bajo; Toni Oliver a la batería; y las cantantes Aina Baltasar, Paula Baltasar y Marga Garí.

TEMAS

  • jazz
  • Viernes
  • Mar
  • Cultura
  • Formación
Añádenos en Google
  1. La Tarjeta Ciudadana deja de servir para el bus de Palma y abrir el contenedor marrón: ¿Qué funciones le quedan?
  2. El grupo turístico mallorquín Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de Estados Unidos
  3. La Interpol busca al residente mallorquín clave en el escándalo de Zapatero
  4. España - Inglaterra en Son Moix: estas son las entradas disponibles y sus precios para el partido clasificatorio al Mundial de Brasil
  5. El Colegio de Abogados de Baleares denuncia “un caos sin precedentes” en los juzgados con los nuevos tribunales de instancia
  6. Julia Moreno relata historias del barrio chino de Palma en 'Mis amigas las putas': 'Hay chicas que de verdad salieron y están muy bien situadas
  7. Los mejores y peores helados bombón del súper, según la OCU: mucha grasa vegetal y un aditivo presente en todos
  8. ¿Qué casos quedarán exentos de la limitación de entrada de vehículos en Mallorca?

La visita del papa León XIV a España, en directo: última hora de la llegada del pontífice a Madrid

La visita del papa León XIV a España, en directo: última hora de la llegada del pontífice a Madrid

El Miranda Jazz Combo actúa este viernes en el Teatre del Mar

El Miranda Jazz Combo actúa este viernes en el Teatre del Mar

Israel y Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado a que Hizbulá cese sus ataques

Israel y Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado a que Hizbulá cese sus ataques

L’ALÈ ÉS VIDA

L’ALÈ ÉS VIDA

Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 4 de junio de 2026

Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 4 de junio de 2026

El hermano de Pedro Sánchez y el presidente de la Diputación de Badajoz declaran hoy tras concluir la fase testifical

El hermano de Pedro Sánchez y el presidente de la Diputación de Badajoz declaran hoy tras concluir la fase testifical

Música, músics i idilis

Música, músics i idilis

Són 1300 edicions de “Bellver”

Són 1300 edicions de “Bellver”
Tracking Pixel Contents