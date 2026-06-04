La mallorquina Isabel Guarch, nominada a los Premios de la Academia de la Moda

Los Premios Academia de la Moda Española surgen con la finalidad de poner en valor y premiar los talentos de la moda nacional. Estos galardones anuales reconocen, en sus diferentes categorías, la trayectoria, los aspectos profesionales, creativos y técnicos. Los académicos que forman el jurado de expertos de estos galardones han seleccionado a la joyera mallorquina Isabel Guarch como nominada en la categoría de Premio a la Mejor Colección de Joyas y Accesorios.

Isabel Guarch ha recibido esta nominación por su colección 'Reial' inspirada en el real de oro de Mallorca. Una colección cápsula que recupera el legado medieval de la isla y lo transforma en joyas de carácter contemporáneo. Compuesta por seis piezas exclusivas, la colección utiliza oro amarillo de 18 quilates, plata de primera ley, diamantes y piel como materiales principales. Entre ellas destacan tres colgantes centrados en la moneda mallorquina con la inscripción en latín “Jacobus Maioricarum Rex Dei” (“Jacobo, Rey de Mallorca, por la gracia de Dios”).

Imagen de una de las piezas diseñadas por Isabel Guarch / R

Según explica la web de Isabel Guarch, durante el siglo XIV la burguesía balear consideraba impresdincible encontrar una solución para agilizar el comercio exterior, ya que hasta el momento se utilizaba la divisa valenciana y no era suficiente. Por esta razón, sugirieron los comerciantes de Jaime II la necesidad de crear una moneda propia, de fácil utilización y que se acuñara en una cuantía suficiente para sus necesidades comerciales. Ya que el monarca tenía potestad para crear moneda propia, en 1310, Jaime II ordenó la acuñación del real de oro de Mallorca. La colección 'Reial' es parte de la historia de Mallorca. La recreación histórica de nuestras tradiciones a través de la elegancia del oro amarillo y la plata de ley, el preciosismo de las gemas y los brillantes negros y la naturalidad y exotismo de la piel de serpiente.

Los Premios Academia de la Moda Española son el proyecto a través del cual se articula el primer eje estratégico de la Fundación: la promoción de la moda española y su reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.