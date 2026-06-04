El Joch de Ministrils actuará este domingo por primera vez en la celebración litúrgica de la solemnidad del Corpus Christi

El Joch de Ministrils actuará este domingo, por primera vez desde su recuperación, durante la celebración litúrgica de la solemnidad del Corpus Christi en la Catedral de Mallorca. Esta actuación será la primera que tendrá lugar tras la firma del convenio de colaboración formalizado hoy entre el Consell de Mallorca y la Catedral, un acuerdo que permite recuperar y dar continuidad a la presencia de esta formación histórica en los actos litúrgicos vinculados al Corpus.

Documentado desde 1595 y estrechamente ligado durante siglos a las celebraciones del Corpus Christi, el Joc de Ministrils desapareció en 1879. El Consell de Mallorca impulsó su recuperación hace dos años, con el objetivo de preservar y poner en valor este importante legado musical y patrimonial. El convenio, con una vigencia de tres años, establece un marco estable de colaboración entre ambas instituciones para garantizar la participación del conjunto en la celebración de este año y favorecer el desarrollo de futuros proyectos conjuntos.

La firma del convenio llega en un momento especialmente significativo: este domingo, el Joc de Ministrils intervendrá por primera vez en la celebración de la eucaristía de la solemnidad del Corpus Christi, interpretando partituras originales del siglo XVI que testimonian su participación histórica en esta festividad. Se trata de un hito patrimonial que permite restituir un elemento esencial de la música litúrgica mallorquina.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consejera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha señalado que «la firma de este convenio es posible gracias a dos hechos que han marcado esta legislatura: el Consell de Mallorca ha vuelto a abrir las puertas a la celebración del Corpus, porque esta fiesta forma parte del patrimonio cultural de la isla, y hemos impulsado la recuperación del Joc de Ministrils. Estos dos elementos nos han llevado a formalizar este acuerdo, que garantiza su participación en la procesión y la recuperación de un legado musical y cultural de primer orden».

Por su parte, el director del Teatre Principal de Palma, Miquel Martorell, ha destacado que «este proyecto tan especial con la Seu de Mallorca no es solo un privilegio, sino la consolidación de un trabajo musicológico y de investigación. La actuación del Joc de Ministrils del Consell de Mallorca realza la religiosidad, la tradición y la música antigua, y nos permite reconectar con un patrimonio que forma parte de nuestra identidad».

Una participación histórica en el Corpus Christi

La celebración comenzará a las 17.10 h, con la exposición del Santísimo y el canto de vísperas. Durante este momento, a las 17.30 h, el Joc de Ministrils ofrecerá una intervención desde el balcón de la fachada principal de la Seu, sobre el portal mayor, recuperando la función tradicional de «llamar a fiesta» e invitando al público a participar en la celebración a través de la música.

Durante la eucaristía, el conjunto interpretará el «Pange lingua», un canto propio del Corpus, en una disposición espectacular a dos coros: uno situado en el coro de la Seu y el otro en la capilla de la Santísima Trinidad, acompañados por el órgano. Esta puesta en escena permite revivir la sonoridad original con la que los ministriles participaban antiguamente en la liturgia.

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Por otra parte, el Joch de Ministrils también participará en la tradicional procesión del Corpus que se celebrará después de la misa y que recorrerá el centro de Palma por las calles del Mirador, del Palau, de Sant Pere Nolasc y Morei, continuando por las plazas de Santa Eulàlia y de Cort. La procesión regresará a la Seu por la calle del Palau Reial.