Artes visuales
Art Palma Summer incorpora nuevos lenguajes
La 11 edición de la inauguración veraniega de la asociación Art Palma Contemporani congrega a más de un centenar de artistas en casi una treintena de galerías y espacios expositivos públicos de la isla, principalmente en Ciutat
Dibujos que parecen fotografías y se inspiran en el cine, esculturas que danzan con personas, tierra de colores que invade un templo civil gótico, pompas de jabón hechas con vidrio soplado o caracolas y esponjas pintadas con spray.
Los lenguajes de las artes visuales son múltiples y el Art Palma Summer lo demostró este jueves en su 11 edición, en la que participaron más de un centenar de artistas en toda la isla en las exposiciones inauguradas en casi una treintena de galerías y espacios culturales públicos, que mostraron sus nuevas propuestas de 18 a 22 horas, aunque seguirán abiertas durante todo el verano.
El pistoletazo de salida creativo de la temporada estival se produjo en la galería Reus, donde se reunieron los miembros de la asociación de galeristas, Art Palma Contemporani, y los responsables políticos de Cultura para iniciar la ruta por algunas de las exposiciones.
Precisamente la del local de la calle d’en Vilanova es un ejemplo de cómo ha ido evolucionando el lenguaje. Alejandro Javaloyas, que presentó Un cuchillo que no corta, ha tocado «muchos palos», entre ellos la abstracción geométrica (su anterior proyecto), tras recibir «una formación académica de pintura clásica, figurativa»; y en esta exposición ha vuelto a coger los lápices de colores para dibujar sus pesadillas con ayuda de la IA.
«Las tenía apuntadas en muchos cuadernos y los he recuperado, pero los textos no hacen justicia a las imágenes porque el recuerdo ha desaparecido, por lo que creé con IA fotografías similares y las trasladé al dibujo», explica quien también estudió cine y ha dejado esta huella en la muestra.
Unión de disciplinas
La combinación de disciplinas artísticas tuvo un claro exponente en la galería Kewenig, ya que las esculturas del artista Siyavash Ghassemzadehgan cobraron vida en el Oratori de Sant Felio cuando se enlazaron con los movimientos de la bailarina y coreógrafa Mar Aguiló, de la Compañía Nacional de Danza, y el sonido compuesto para la ocasión por el fonografista Txema González de Lozoyo.
Muy cerca de allí, en el emblemático edificio gótico de la Llotja, el suelo se ha transformado en lienzo y se ha llenado de tierra de colores con la instalación de la artista alemana Katharina Grosse, que se inauguró la semana pasada en el marco del Art Palma Summer.
Otro espacio público, el Casal Solleric, acoge una intervención específica para el lugar, en este caso el patio, donde caracolas, esponjas, defensas de barcos, conchas y más elementos marinos pintados de colores se sustentan con cabos en Había en el fondo del mar, de Nuria Mora.
Grabados de Goya, Picasso y Miró
La pieza fue muy fotografiada por numerosos turistas mientras en la sala contigua se inauguraba la exposición L’imprescindible: el gravat entre gravats, una colectiva sobre el arte del grabado que tiene nombres tan relevantes como los históricos Goya, Picasso, Miró, Warhol y Bacon, además de otros muchos.
Entre los espacios de las instituciones también participan Can Balaguer y la Misericòrdia, aunque los protagonistas fueron las galerías de Art Palma Contemporani, que continuarán abiertas y con visitas guiadas las próximas semanas con reserva en la web de la asociación.
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