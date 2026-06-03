Valldemossa celebra a Chopin con un verano lleno de conciertos

Valldemossa celebra a Chopin con un verano cargado de conciertos. El Festival Chopin los centra en agosto y septiembre, con figuras internacionales como Zitong Wang, ganador del Concurso Chopin de Varsovia en 2025. Por su parte, el Pianino, que dio el ‘sus’ el pasado mes de marzo y se extenderá hasta el mes de noviembre, acercará a la isla a destacados pianistas como Nejc Kamplet, el japonés Naruhiko Kawaguchi o el austriaco Martin Nöbawer.

El Festival Chopin 2026 arrancará con el pianista Roberto Rumenov, elogiado por la crítica por su «notable seguridad y perspicacia armónica» (José Antonio Cantón, Revista Codalario, 2024). Su concierto está programado para el 9 de agosto en la Cartoixa, en la que será su primera actuación en la isla, tras triunfar en concursos como el Cidade de Ferrol, el Ciudad de Albacete o el organizado por el Royal Birmingham Conservatoire en 2025.

También en agosto actuarán, el día 15, Yehuda Prokopowicz, laureado en más de 30 concursos en Polonia y en el extranjero, entre ellos el Gran Premio en el Concurso Internacional de Piano Ignacy Jan Paderewski en Piotrków Trybunalski, el Premio Chopin y el quinto premio en el Concurso «Artur Rubinstein in memoriam» en Bydgoszcz; y el día 23, la china Zitong Wang, que se alzó con el tercer premio en el XIX Concurso Chopin de Varsovia en 2025, donde además obtuvo el premio a la mejor intérprete de sonata, el prestigioso ‘Krystian Zimerman Award’.

En septiembre el Festival ofrecerá dos conciertos más, ambos en Palma, en el Auditori del Conservatori Superior de Música. El día 12 se podrá escuchar al norteamericano Kevin Kenner, un pianista cuyo talento fue reconocido mundialmente tras ganar el mismo año, 1990, tres prestigiosos premios: el primer premio en el Concurso Internacional Chopin de Varsovia (junto con el Premio del Público y el premio a la mejor Polonesa), el Premio Internacional Terrence Judd en Londres y la medalla de bronce en el Concurso Internacional Chaikovski de Moscú (junto con el premio a la mejor interpretación de una obra rusa). El Festival Chopin se despedirá el día 19 de septiembre con un concierto a cuatro manos, a cargo de Bartomeu Jaume y Miquel Estelrich.

Kevin Kenner, en el Concurso Chopin de Varsovia de 1990 con el presidente del jurado, Jan Ekier / Web Kevin Kenner

Por su parte, el Festival Pianino, que se desarrolla en la Celda de Frédéric Chopin y George Sand de la Cartoixa, y que inauguró la presente edición el pasado mes de marzo con la polaca Aleksandra Swigut, ofrecerá el próximo 27 de junio el quinto concierto de los nueve programados para este 2026. El recital correrá a cargo de Nejc Kamplet, ganador del III Premi 2025 Concurs Internacional de Piano Maria Canals de Barcelona, que ejecutará la ‘Sonata para piano núm. 29 en si bemol mayor, op. 106’ de Beethoven y la ‘Sonata para piano núm. 3 en si menor, op. 58’ de Chopin.

El Bacewicz Piano Duo se entregará a la obra de diferentes compositores polacos el 11 de julio, una oportunidad única para descubrir la música de Zygmunt Noskowski, Karol Mikuli, Juliusz Zarebski e Ignacy Feliks, entre otros.

Reconocido por su dedicación a la interpretación históricamente informada y al repertorio del fortepiano, Naruhiko Kawaguchi brindará un recital dedicado íntegramente a Chopin el 12 de septiembre, tras el parón que el Festival Pianino realizará en agosto. El pianista japonés, de 37 años, ha ganado varios galardones importantes, como el Premio Musica Antiqua Bruges (2016) y el Premio Muzio Clementi en el 1er Concurso Internacional de Fortepiano de Roma. También obtuvo un destacado segundo lugar en el 1er Concurso Internacional Chopin para Instrumentos de Época.

Uno de los momentos más esperados del Pianino 2026 llegará el 17 de octubre, fecha en la que el genial pianista encontró la muerte a los 39 años de edad. El encargado de actuar en este aniversario será el austriaco Martin Nöbawer, ganador del segundo premio y el premio especial Klemens Kramert en el XVII Concurso Internacional de Piano Beethoven de Viena, y finalista en 2023 en el II Concurso Internacional Chopin de Instrumentos de Época en Varsovia, éxito que le permitió publicar un CD con sus interpretaciones del concurso por el Instituto Fryderyk Chopin.

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Martin Nöbawer / WILLI PLESCHBERGER

El cierre del festival tendrá lugar el 8 de noviembre con Tobias Kock, celebrando otro aniversario, el de la llegada de Chopin a Mallorca, en 1838.