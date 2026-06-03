El Casal Solleric y Can Balaguer se suman al Art Palma Summer con tres exposiciones

Los espacios municipales del Casal Solleric y Can Balaguer se suman a la programación del Art Palma Summer, que tendrá lugar este jueves, con las exposiciones L’imprescindible. El gravat entre gravats y Escarcha y vaho, en el casal del paseo de Born, y la colectiva The House and the Forest.

El regidor de Cultura de Cort, Javier Bonet, ha explicado de L’imprescindible. El gravat entre gravats que se centra en el uso que los creadores hacen de las técnicas de estampación como campo de investigación, exploración y experimentación, logrando resultados plásticos y conceptuales que serían mucho más complicados de conseguir mediante otros procedimientos.

Esta es la primera vez, tal y como ha remarcado el primer teniente de alcalde, que el Casal Solleric “acogerá una selección tan importante de obra gráfica, con el claro objetivo de reivindicar esta modalidad del arte, habitualmente infravalorada”.

Grandes artistas

La muestra reúne la aportación de nombres ilustres de la historia del arte, entre los que se encuentran Andy Warhol, Rembrandt, Picasso, Joan Miró, Francis Bacon, Eduardo Chillida o Francisco de Goya.

Sobre Escarcha y vaho, de Fermín Jiménez Landa, se trata de la propuesta ganadora de la tercera edición de la Convocatòria Oberta de Projectes (COP) y se podrá visitar en el Aljub del Casal Solleric. Está muy centrada en el agua como materia, sistema de circulación, medida, creencia y conflicto, presentando este elemento imprescindible para la supervivencia humana de diversas formas: agua transportada, evaporada, condensada, imaginada o, simplemente, nombrada.

Colectiva

En cuanto a la muestra que acoge Can Balaguer, The House and the Forest, cabe destacar que reúne obras de Rosa Catalina Bosch, Louise Hopkins, Ken Kiff, Jennifer Latour, Edward Lipski, Joan Miró, Asunción Molinos Gordo, Juana Vasconcelos, exvotos mallorquines y Janice McNab, que también se ha hecho cargo de las tareas de comisariado.

El proyecto se sitúa en una casa señorial y refleja un clima emocional contemporáneo resumido en sentimientos tan diversos como la esperanza, el temor o el deseo, y todo ello en un espacio doméstico que resulta familiar al espectador.

Las tres exposiciones serán inauguradas este jueves, coincidiendo con la jornada del Art Palma Summer. Así, la propuesta de Can Balaguer abrirá sus puertas a las 18 horas, y las presentaciones previstas en el Casal Solleric tendrán lugar a partir de las 19 horas.