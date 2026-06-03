Pere Estelerich se rodea de amigos, lectores y amantes de la música en la presentación de 'Cròniques wagnerianes'

El escritor y matemático Pere Estelrich i Massutí ha presentado en la Fira del Llibre de Palma sus Cròniques wagnerianes (Edicions Documenta Balear), la recopilación de artículos publicados en Diario de Mallorca en los veranos de 2024 y 2025 sobre sus viajes al festival de música clásica de Bayreuth. En este 3 de junio por la tarde, el autor ha estado acompañado de amigos, lectores y amantes de la música.

La presentación del libro de Estelrich ha contado con la participación de la directora de Diario de Mallorca, Marisa Goñi, los wagnerianos Alfred Mus y Gabriel Vich y la periodista Magdalena Estelrich, a quienes el escritor y divulgador ha dado las gracias por “sus palabras generosas, su amistad y su complicidad”. El articulista de este periódico también ha agradecido la aportación del Trío de cuerda, del cuarteto de metales y la Coral Sant Jaume, así como a su director, Àlvar Servera, y a la pianista "y amiga" Leonor Vich por hacer posible que la música de Wagner y Bach suene en la plaza España.

Estelrich también ha mencionado a Joan Roca, por escribir “el magnífico prólogo” de este libro, y a Mendiola, responsable del dibujo de la portada, “capaz de captar con elegancia el espíritu de estas páginas”.

En Cròniques wagnerianes, Pere Estelrich ha recuperado su dietario de viajes a las ciudades de Bayreuth, Nuremberg, Leipzig y Halle que publicó en Diario de Mallorca, lo ha revisado, traducido al catalán y completado con nueva información sobre los lugares visitados. Según el autor, el lector se encontrará con pasión por dos grandes de la música como Wagner y Bach, pero también con su propósito de divulgar, de dar a conocerlos a un público que no tiene por qué saber de música.

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Tras este acto en la Fira del Llibre de Palma, Estelrich tiene previstas nuevas presentaciones, todas con música en vivo de estos dos compositores, que él descubrió cuando era un niño y su padre, otro gran melómano, ponía sus obras cada domingo en casa.