Pere Estelerich se rodea de amigos, lectores y amantes de la música en la presentación de 'Cròniques wagnerianes'
El articulista de este diario ha compartido detalles de esta nueva publicación durante un acto en la Fira del Llibre de Palma
El escritor y matemático Pere Estelrich i Massutí ha presentado en la Fira del Llibre de Palma sus Cròniques wagnerianes (Edicions Documenta Balear), la recopilación de artículos publicados en Diario de Mallorca en los veranos de 2024 y 2025 sobre sus viajes al festival de música clásica de Bayreuth. En este 3 de junio por la tarde, el autor ha estado acompañado de amigos, lectores y amantes de la música.
La presentación del libro de Estelrich ha contado con la participación de la directora de Diario de Mallorca, Marisa Goñi, los wagnerianos Alfred Mus y Gabriel Vich y la periodista Magdalena Estelrich, a quienes el escritor y divulgador ha dado las gracias por “sus palabras generosas, su amistad y su complicidad”. El articulista de este periódico también ha agradecido la aportación del Trío de cuerda, del cuarteto de metales y la Coral Sant Jaume, así como a su director, Àlvar Servera, y a la pianista "y amiga" Leonor Vich por hacer posible que la música de Wagner y Bach suene en la plaza España.
Estelrich también ha mencionado a Joan Roca, por escribir “el magnífico prólogo” de este libro, y a Mendiola, responsable del dibujo de la portada, “capaz de captar con elegancia el espíritu de estas páginas”.
En Cròniques wagnerianes, Pere Estelrich ha recuperado su dietario de viajes a las ciudades de Bayreuth, Nuremberg, Leipzig y Halle que publicó en Diario de Mallorca, lo ha revisado, traducido al catalán y completado con nueva información sobre los lugares visitados. Según el autor, el lector se encontrará con pasión por dos grandes de la música como Wagner y Bach, pero también con su propósito de divulgar, de dar a conocerlos a un público que no tiene por qué saber de música.
Tras este acto en la Fira del Llibre de Palma, Estelrich tiene previstas nuevas presentaciones, todas con música en vivo de estos dos compositores, que él descubrió cuando era un niño y su padre, otro gran melómano, ponía sus obras cada domingo en casa.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Tarjeta Ciudadana deja de servir para el bus de Palma y abrir el contenedor marrón: ¿Qué funciones le quedan?
- El grupo turístico mallorquín Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de Estados Unidos
- La Interpol busca al residente mallorquín clave en el escándalo de Zapatero
- España - Inglaterra en Son Moix: estas son las entradas disponibles y sus precios para el partido clasificatorio al Mundial de Brasil
- El Colegio de Abogados de Baleares denuncia “un caos sin precedentes” en los juzgados con los nuevos tribunales de instancia
- Julia Moreno relata historias del barrio chino de Palma en 'Mis amigas las putas': 'Hay chicas que de verdad salieron y están muy bien situadas
- Los mejores y peores helados bombón del súper, según la OCU: mucha grasa vegetal y un aditivo presente en todos
- ¿Qué casos quedarán exentos de la limitación de entrada de vehículos en Mallorca?