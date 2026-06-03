El libro como milagro cultural y locomotora económica: "La IA no ha superado la creatividad humana"

Cambia el escenario, se mantiene el diagnóstico: el libro es, sigue siendo, un milagro. A partir de ahí, los matices y los retos. "Como decía Umberto Eco, hay inventos que no han sido superados. En 2010, cuando me nombraron, viajaba mucho a Estados Unidos y todos los gurús decían que en 2025 el 80% de la lectura de libros sería en formato digital. Empezaron las desinversiones en almacenes y lo que ha pasado es que, a día de hoy, el 80% de la venta sigue siendo en formato físico", centró Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House y una de las voces más relevantes de la industria editorial. En sus manos, medio centenar de sellos y un volumen de negocio de más de 400 millones de euros.

"Los editores hacemos una cosa mágica que es coger un manuscrito y convertirlo en un objeto cultural", remató a su lado el presidente del Gremi d’Editors de Cataluña, Daniel Fernández. El lamento, si es que se le puede llamar así, tiene que ver con la dificultad de conciliar, al menos de puertas hacia fuera, el impacto cultural con el músculo financiero. "Nos ha costado mucho que ministerios y consejerías de industria entiendan que el libro es importante. En un buen año, el cine español tiene una facturación de entre 80 y 100 millones de euros, mientras que el libro ronda los 3.000 millones de euros anuales. A los poderes públicos les cuesta vernos como industria”, ilustró Fernández, también máximo responsanble de Edhasa. En concreto, el sector editorial español cerró 2024 con 3.037,51 millones de euros facturados y 194,50 millones de ejemplares vendidos. "Pero en el cine tienen los Goya y mucha promoción", ironizó el editor.

En España, un tercio de la población no compra libros ni va al teatro o a museos; vive de espaldas a la cultura más ligada al desarrollo personal" Daniel Fernández

Viejos conocidos y sospechosos habituales en foros y debates sobre las hechuras del mercado editorial, Cabutí y Fernández compartieron el miércoles escenario en Juno House, "comunidad de personas inquietas y plataforma de conexión, influencia y debate", para tomarle la temperatura al sector en el marco del ciclo Inspired in Barcelona Creative Days. En el nombre, también ahí, estaba la cosa. "La base de nuestro negocio es acompañar a los autores, que son nuestro talento creativo", resumió Cabutí. ¿Su secreto? "Preservar los equipos creativos y poner todo el esfuerzo en la unificación del 'backoffice'. Máxima independencia y diversidad para la parte creativa de los sellos y máxima integración en la parte operativa", desveló la directiva barcelonesa.

Una IA poco inteligente

No apareció en la charla la "excepción ibérica", oasis de optimismo moderado que mantiene un ritmo de crecimiento constante pese al retroceso generalizado en las ventas, pero sí que asomaron las inevitables menciones a la IA, héroe o villano según a quién le pregunten y para qué se utilice. "Está cambiando el mundo, pero hasta ahora no ha demostrado tener inteligencia. Le gusta mentir, no reconoce cosas y los sesgos son notables", apuntó Fernández. "La creatividad humana no está superada por la IA, porque no está haciendo nada nuevo", añadió Cabutí segundos antes de reñir amistosamente a los organizadores del evento por, ay, haber tirado de las artes oscuras de ChatGPT y alrededores para diseñar los carteles de las jornadas.

Al final la librería generalista tendrá que especializarse más, por segmentos o por tipos de publicación" Núria Cabutí

"Hay una cierta robotización de la humanidad", constató Fernández, para quien el gran reto de futuro pasa por reducir la brecha de desigualdad lectora entre los más jóvenes. "Es verdad que los jóvenes leen mucho, pero para no ser triunfalistas me preocupa la desigualdad: hay críos que leen mucho y luego están los que no leen en absoluto. En España, un tercio de la población no compra libros ni va al teatro o a museos; vive de espaldas a la cultura más ligada al desarrollo personal", lamentó.

Enric Jové Bosch, Presidente del BCD Foundation, Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House Grupo Editorial, Beatriz de Vicente, CEO de Juno House y Daniel Fernández, presidente del Gremi d’Editors de Catalunya / Marta Saiz

Librerías (más) especializadas

En el otro extremo, el de la producción editorial y esos casi 90.000 títulos que se publican cada año, frente común y pocas dudas. "No sé por qué nos tenemos que quejar por tener tantos libros para elegir", relativizó Fernández. Tampoco Cabutí cree que se publique demasiado, por más que reconozca asombrarse ante la cantidad de ejemplares que hay en circulación cada vez que entra en una librería. "Hay muchos y cuesta distinguirse, aunque ahora tenemos una gran ventaja, ya que las redes sociales nos han venido muy bien: podemos llegar con más precisión a un público muy segmentado. Si sumas 'booktookers', TikTok y medios tradicionales, nos ha ayudado mucho", explicó.

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El problema, pues, no es la superproducción, sino el posicionamiento y la visibilidad. "Al final la librería generalista tendrá que especializarse más, por segmentos o por tipos de publicación", profetizó Cabutí, quien, a diferencia de otros grandes grupos como Planeta, Abacus o Feltrinelli, descartó una incursión en el punto de venta final. "Estamos muy centrados en el contenido y la creatividad, en poner en contacto autores y lectores", apuntó. Lo importante, en cualquier caso, es la lectura. "Que la gente empiece a leer", zanjó la consejera delegada de Penguin Random House.