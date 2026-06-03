Lorenzo Santamaría: “Siempre pensé en un disco en directo pero para ello tienes que estar en forma”

Un Lorenzo Santamaría cargado de ideas, ilusión y recuerdos ha presentado hoy en la tienda de discos Xocolat, sede del sello Blau, el que es su primer álbum grabado en directo, 80 aniversario, disco que reúne 22 canciones en formato CD y una selección de 12 temas en vinilo del concierto que ofreció el 21 de febrero de 2025 en el Auditorium de Palma con motivo de la gira conmemorativa del 50 aniversario de Para que no me olvides, uno de sus principales clásicos, sino el principal.

“Un poco raro, ¿no?”, ha confesado el cantante al ser preguntado por la razón que le ha llevado a publicar en la madurez de su carrera su primer disco registrado en directo. “Siempre pensé en un disco en directo, pero para ello tienes que estar entrenado, en forma, a la hora de cantar, y estos últimos años -con la gira de despedida- he considerado que mi voz estaba bien. No es lo mismo cantar cuatro veces al año que hacerlo cada fin de semana. Estoy contento del resultado aunque siempre encuentras detalles que se podrían mejorar”, ha explicado.

Arropado por una banda de diez músicos, Santamaría da una lección de fuerza interpretativa y cercanía durante las más de dos horas que dura el disco en formato CD, toda una celebración de la música y el reflejo de una trayectoria única en la historia de la canción en español. Desde su vertiente más melódica, representada por temas como Para que no me olvides, Si tú fueras mi mujer o Bailemos hasta su pasión por el rock, patente en el popurrí Rock and Roll, el álbum ofrece un completo recorrido por las distintas facetas de su carrera.

Pasión por el Auditorium

“Fue un concierto muy emotivo”, ha reconocido el cantante, quien ha confesado que no siempre uno se lo pasa bien sobre un escenario. “Coses del camp es una canción con la que siempre lloro, así que fue fotut cantarla. Cuando uno se emociona no es fácil salir y ponerse a cantar, pero dentro de la imperfección del directo tengo que decir que el disco ha quedado muy bien”, ha subrayado.

Lorenzo Santamaría, durante su actuación en el Auditorium el 21 de febrero de 2025, día en que cumplió 80 años y grabó el disco que ahora publica / GUILLEM BOSCH

El Auditorium, al igual que otras salas emblemáticas de Palma, ya desaparecidas, como Toltec, donde una noche se la vio con la policía franquista, o Sgt. Peppers, ha jugado un papel determinante en la carrera de Lorenzo Santamaría, así que la elección de la sala Magna para la grabación no fue casual. “Guardo muy buenos recuerdos del Auditorium, como el del 25 aniversario de Z-66, un concierto que también está grabado y es ‘collonut’. Vicenç Caldentey y yo éramos revolucionarios, y en una de esas grité: ¡Visca Mallorca!, ¡Visca!, respondió el público. Y añadí: ¡Mallorca independent! Y se hizo el silencio”, ha recordado entre risas antes de sentenciar: “El Auditorium es mi refugio”.

Un futuro marcado por la ilusión

Aunque al principio de la rueda de prensa Santamaría ha comentado que “quizá no haga más discos” y “no sé si este será el último”, al final del turno de preguntas ha adelantado que tiene un proyecto entre manos, “una miniserie, o biopic, con mucho guion ya escrito. Puede que se haga este año. Estará basada en mis vivencias, y habrá que buscar un tío como yo cuando era joven, y que además cante”.

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Otro desafío al que le gustaría entregarse es un disco cantado en catalán. “Tengo canciones en el cajón. Me gustaría publicar un disco de éxitos en catalán”, ha reconocido, y se ha atrevido a dar algunos detalles: “Plou, de Tomeu Penya, es una joya, como también Mediterráneo, de Serrat; T’estimo, de Lluís Llach; Inici de campana, de Maria del Mar Bonet...”