Artes visuales
Los ganadores de los Premios Mallorca de Fotografía exponen en la Misericòrdia por el Art Palma Summer
'Grandeza y debilidad de lo espontáneo', de Bandia Ribeira, y 'Cuando se acaba el día', de Beatriz Polo Iañez, además de un proyecto del Círculo de Bellas Artes de Palma se podrán visitar a partir de este jueves
El Consell de Mallorca participa en la nueva edición del Art Palma Summer con tres exposiciones en la Misericòrdia. Este jueves 4 de junio, a partir de las 18 horas, la institución insular da la bienvenida al verano con la inauguración de tres propuestas culturales: Grandeza y debilidad de lo espontáneo, de Bandia Ribeira, y Cuando se acaba el día, de Beatriz Polo Iañez, proyectos ganadores de los Premis Mallorca de Fotografía Contemporánea 2025; así como el proyecto expositivo ...Del cap ...a la mà, realizado en colaboración con el Círculo de Bellas Artes de Palma.
La vicepresidenta del Consell y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha afirmado que «el Art Palma Summer es una cita destacada del calendario cultural veraniego de la isla, y un año más la Misericòrdia ocupa un lugar central, con tres proyectos que confirman la vitalidad de la creación contemporánea en Mallorca».
La exposición de Bandia Ribeira, Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2025 y comisariada por Francesc X. Bonnín, podrá visitarse en la capilla de la Misericòrdia. Ribeira, a través de una mirada cercana y profunda, da visibilidad a la comunidad migrante con medio centenar de fotografías en color.
Memoria familiar
En cuanto a la de Beatriz Polo Iañez, es el proyecto ganador del Premio Mallorca de Fotografía Talent Illenc 2025, un galardón creado e impulsado por el Consell hace dos años para apoyar y dar visibilidad a los fotógrafos emergentes de la isla.
La muestra, comisariada por Francesc X. Bonnín, permanecerá abierta al público en la sala del Arxiu del So i la Imatge, en la tercera planta del edificio de entrepatios del Centre Cultural. El proyecto expositivo se basa en la memoria familiar de la autora y en la huella silenciosa que la Guerra Civil dejó en varias generaciones.
La exposición reúne medio centenar de piezas —fotografías de gran formato, imágenes sobre textil, mapas y cartas— que configuran un recorrido inmersivo sobre la memoria, el duelo y la necesidad de reparar aquello que quedó sin decir.
El proyecto expositivo ...Del cap ...a la mà, del artista Vicenç Palmer, del Círculo de Bellas Artes de Palma y comisariado por Xisco Barceló, podrá visitarse hasta el 4 de julio en la planta baja del edificio de entrepatios de la Misericòrdia.
Este proyecto nació a partir de la idea de Palmer de crear una colaboración entre él y cinco poetas —Xisco Barceló Martínez, Javier Cànaves Orell, Pere Joan Martorell, Jerònia Mesquida Estelrich y Jaume Oliver Ferrà— con la finalidad de demostrar la simbiosis que existe entre diferentes formas de arte, donde una disciplina puede inspirar fácilmente a otra, y mostrar cómo la palabra poética puede convertirse en imagen pictórica.
El proyecto reivindica la intersección entre disciplinas y aporta una dimensión literaria y plástica que completa el programa expositivo de verano de la Misericòrdia.
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