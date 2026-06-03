La UIB dedica una exposición y una charla al cuaderno de bitácora del capitán Barceló

La UIB acogerá este viernes una jornada para celebrar el Día Internacional de los Archivos con una charla sobre el cuaderno de bitácora del capitán Antoni Barceló, datado en 1783, vinculado a una exposición sobre su época que está abierta al público en el edificio Ramon Llull.

La UIB acogerá también varias charlas de responsables de entidades, como la Fundació Pilar i Joan Miró, Casa Planas, el Museu de Mallorca y la Fundació Mallorca Literària, que explicarán la gestión que realizan de los archivos personales.

La universidad se suma de este modo a la conmemoración del Día de los Archivos con un acto que tendrá lugar a partir de las 10 horas con diversas ponencias y la inauguración de la exposición temporal dedicada a la figura del capitán Barceló.

Archivos personales

En el acto, organizado por el Centro de Digitalización Documental (CDD) y por el Archivo Histórico de la UIB, los especialistas compartirán sus experiencias en la gestión de archivos personales y el CDD presentará algunos de sus proyectos, con especial atención a los archivos personales del médico Pere Felip Monlau y de los arqueólogos William Waldren y Cristòfol Veny.

La segunda parte del encuentro tendrá como eje central el diario de bitácora del capitán Antoni Barceló, datado de 1783, en el que se relatan en detalle las experiencias del militar durante la batalla de Argel, un testimonio que acerca al contexto marítimo y bélico del siglo XVIII.

El doctor Miguel Deyá Bauzá ofrecerá una conferencia dedicada a la figura del capitán y la trascendencia histórica de este diario.

Alrededor de esta pieza se articula una exposición temporal, ubicada en la Sala de Graus, que podrá visitarse hasta el 19 de junio.

La muestra reúne una selección de documentos, procedentes del Archivo Histórico de la UIB y del archivo del Monasterio de la Real, que contextualizan la época del capitán Barceló, con representaciones gráficas de la batalla de Argel, listas de los barcos participantes, documentos personales del capitán y una canción popular dedicada a él.

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El acto es una oportunidad para compartir el trabajo que se realiza en los archivos, fomentar la creación de redes entre profesionales y reivindicar su tarea esencial que consiste en poner el patrimonio documental al alcance de la ciudadanía para generar conocimiento útil y valioso para la sociedad.