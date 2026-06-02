Estos son los 6 escenarios del Mallorca Live

El Mallorca Live apuesta por “una estética orgánica, mediterránea e inmersiva” con el diseño renovado de sus seis escenarios. Una renovación visual que refuerza la identidad de cada espacio y que según sus responsables permitirá ofrecer una experiencia más diversa, cómoda y enriquecedora para todos los asistentes.

Con más de 1.500 empleos generados y un 30% de talento local en el cartel, la cita se consolida como el principal motor de la industria creativa en las islas. El recinto volverá a transformarse durante dos jornadas, las de los próximos días 12 y 13 de junio, en una auténtica ciudad de la música donde convivirán grandes artistas internacionales, referentes nacionales y nuevas propuestas emergentes en distintos espacios diseñados para adaptarse a diferentes estilos musicales y experiencias.

Seis escenarios con identidad propia

Escenario 1 - Estrella Damm: El escenario principal vuelve a ser el corazón del festival y acoge los conciertos de los grandes nombres nacionales e internacionales que encabezan el cartel. Su renovada imagen apuesta por una intervención escenográfica de estética orgánica y mediterránea, con un frontal revestido por palos verticales de eucalipto que generan una textura natural envolviendo las torres laterales. La propuesta se complementa con una gran presencia de pantallas LED integradas en el diseño, que potenciarán el impacto visual de los conciertos y ofrecerán una experiencia más inmersiva para el público. En la parte superior se incorpora una franja de fibra de coco con vegetación integrada, mientras que la iluminación arquitectónica cálida realzará el conjunto durante las actuaciones nocturnas.

Iggy Pop, en el escenario principal, durante su concierto de 2025 / Javier Bragado

Escenario 2 - Es Jardí: Pensado para descubrir nuevos talentos y disfrutar de propuestas emergentes en un entorno más cercano, Es Jardí estrena una estética cálida y natural. La estructura de truss estará recubierta en madera, generando una imagen elegante y acogedora, mientras que cortinas de coco en la parte trasera aportarán textura y profundidad al espacio escénico. La cubierta superior se resolverá con lona de sombra y la iluminación cálida completará la atmósfera durante la noche.

Escenario 3 - Mallorca (AETIB): El escenario Mallorca, impulsado por la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB), se inspira en la esencia del Mediterráneo y en los paisajes que definen la identidad de la isla. Su diseño incorpora elementos naturales y materiales orgánicos que evocan el entorno mallorquín, creando un espacio acogedor y reconocible para el público. Concebido como un punto de encuentro entre música, territorio y cultura, este escenario reforzará la visibilidad del destino Mallorca dentro del festival y acogerá una programación diversa que combinará talento emergente y propuestas consolidadas.

Escenario 4 - La Plaza Occident: El espacio más ecléctico y experiencial del festival refuerza su personalidad con una propuesta de estética industrial y envolvente. La iluminación arquitectónica en tonos cálidos y rojos contribuirá a crear una atmósfera inmersiva y de alto impacto visual, convirtiendo este escenario en uno de los puntos neurálgicos de La Plaza Occident, donde música, cultura, gastronomía y entretenimiento convivirán en un ambiente único.

Cartel del Mallorca Live Festival 2026 / .

Escenario 5 - La Isla: El escenario gestionado directamente por la promotora del festival se consolida como un espacio de referencia para la creación contemporánea y el descubrimiento de nuevos talentos. Este espacio refuerza el sello de identidad de La Isla, actuando como un puente entre la visión artística de la organización y el público más inquieto.

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Escenario 6 - Terreno Hotel: La sexta incorporación que completa un recorrido sonoro diverso amplía las posibilidades de programación y permite una experiencia aún más diversa para los asistentes. Este espacio contribuye a enriquecer el recorrido del público por el recinto y a reforzar la convivencia de distintos estilos y formatos musicales. Con esta renovación, Mallorca Live Occident refuerza su apuesta por ofrecer una experiencia más completa, cómoda y dinámica, permitiendo que el público disfrute simultáneamente de diferentes propuestas artísticas y culturales en espacios con personalidad propia.