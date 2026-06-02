Joan Cortés presenta su nueva etapa escultórica en la galería 6A

La tentación de las formas es aquella que motiva a Joan Cortés (Pollença, 1964) a ir trabajando una pieza, a dejarse sorprender durante el proceso de creación y a emocionarse por lo que moldea con sus manos. “Cuando comienzo una cosa no sé cómo acabará”, explica. La temptació de les formes también es el título de la exposición que se inaugurará en la galería 6A con motivo del Art Palma Summer, que se celebra este 4 de junio por la tarde, en la que el artista mostrará sus esculturas más recientes y la obra gráfica realizada en el taller de grabado de la calle Puresa.

Cuatro esculturas de Joan Cortés. / B.RAMON

Si hasta ahora las esculturas de Cortés tenían un acabado limpio, pulido, blanco inmaculado, las que ahora exhibe evidencian el laborioso proceso de creación y la experimentación con materiales muy distintos, desde el barro, al yeso al esmalte de oro y el pan de oro. En esta ocasión, la colaboración con 6A ha ido más allá y la galería ha posibilitado que Cortés haya estado durante cinco semanas en el taller de cerámica de Raquel Eidem en Sevilla, donde creó un total de ocho piezas. “Fue una experiencia muy interesante. Fue como un proceso casi meditativo”, dice de ese trabajo minucioso, de ir uniendo una pequeña pieza a otra pequeña pieza para ir dando forma a esos volúmenes que ahora se muestran. “Cuando hay una cosa que te apasiona, se puede soportar”, comenta con humor de esas maratonianas jornadas en el taller hispalense.

“Para nosotros es importante inaugurar la temporada de verano con Joan, poder compartir su obra más reciente con esta nueva etapa, que yo creo que es una etapa de madurez creativa”, comenta Bel Font, directora de la galería sobre La temptació de les formes. Esta es la tercera exposición individual de Cortés en la 6A. “Es fantástico que una persona con más de 40 años de trayectoria quiera seguir investigando, por la necesidad que tiene de decir mucho todavía”, añade la galerista.

Una muestra más de 'La temptació de les formes'. / B.RAMON

En esta nueva etapa, “nos encontramos con un Joan Cortés que reivindica el proceso, que defiende con argumentos la escultura en estado puro, en bruto”, destaca Font.

El artista también ha realizado litografías y xilografías en el taller 6A, buscando el volumen y experimentando con piezas geométricas de cuero sobre la madera, consiguiendo imágenes totalmente relacionadas con las esculturas.