Go Cactus celebra el ecuador de su gira nacional con un triunfo en Madrid

El grupo Go Cactus celebra el ecuador de su gira nacional con aplausos. Los mallorquines arrasaron el pasado 22 de mayo en el escenario del Reina Sofía de Madrid, como parte de los conciertos de Radio 3 por el Día Internacional de los Museos, donde presentaron su último disco, Vidas Modelo (Hotel Records, 2026), al que se vienen entregando desde el pasado mes de noviembre.

Fue el pasado 3 de mayo cuando Go Cactus comenzó el tramo de festivales de su actual gira en el Warm Up (Somos Murcia), al que siguieron Sound Isidro y Cranc Mallorca. A partir de junio y durante todo el verano continuarán pasando por los escenarios de Sonidos Líquidos, Sonorama Ribera, Ebrovisión o Cranc Illa de Menorca, junto a otras fechas que se anunciarán muy pronto.

En octubre retomarán nuevamente la gira de salas para presentar Vidas Modelo de forma oficial en Palma, su ciudad, y algunos lugares en los que se estrenarán, como Bilbao, Asturias o Zaragoza.

Vestidos de traje sobre una pista de atletismo, Go Cactus construyen un discurso irónico y urgente sobre la idea del éxito vacío, la rutina, el consumo como identidad, las relaciones frágiles, la vida nocturna y las expectativas infladas. Un disco que retrata la presión de tener una vida "bien hecha" mientras todo se mueve demasiado rápido.

Noticias relacionadas

El trío, formado por Pau Gual (voz y guitarra), Joan Gual (batería y coros) y Joan Amengual (bajo y coros), parece querer erigirse como gran cronista de su generación. La fórmula de Go Cactus parece sencilla, pero no lo es: batería, bajo y guitarra; riffs y grandes estribillos; letras que se hacen las grandes preguntas. Y además con el listón bien alto, ya que su Plaza Patines se coronó como mejor disco de rock balear en lengua no catalana por el jurado profesional de los Premis Enderrock 2025.