La Fundación March de Palma homenajea a una “estrella fugaz” del arte moderno con ‘Yves Klein: un poco de infinito’

Ese azul hipnótico, intenso, alegre que Yves Klein (1928-1962) creó y patentó está presente en varias de la veintena de piezas que la Fundación Juan March en Palma expone en la retrospectiva que inaugura este 2 de junio y que dedica a este artista que han calificado de “estrella fugaz” del arte moderno, ya que consiguió deslumbrar pese a su corta trayectoria.

Pablo Pérez d’Ors, director del Museu Fundación Juan March, y Manuel Fontán del Junco, director de Museos y Exposiciones de la misma Fundación, han presentado este martes, 2 de junio, Yves Klein: un poco de infinito, una muestra que pese a ser reducida en número de piezas, ofrece una visión completa del arte del francés, que murió con 34 años a consecuencia de un infarto. La visita a este espacio, además, sirve para conocer la relación del artista con España, país en el que residió en dos ocasiones en la década de los 50 y donde creció su interés por el jazz, la literatura y la filosofía zen, según destaca Cristina Carrillo de Albornoz, comisaria de la muestra.

Yves Klein: un poco de infinito se podrá ver hasta el 26 de septiembre y ha traído a Palma obras procedentes del IVAM, del Reina Sofía y de colecciones privadas, además de los Archives Yves Klein de París. Su visita permite conocer sus monocromos y dos antropometrías, realizadas con el cuerpo de una modelo pintado en el azul klein que estampaba sobre el lienzo.

“El principio de la trayectoria de Yves Klein como artista, que es tan intensa como breve, porque muere muy joven, tiene lugar en España. Yves Klein llega a Madrid en 1951 y lo hace como profesor de judo, que es en ese momento su gran pasión, a la que quiere dedicar su carrera”, ha explicado el director del Museu Fundación March Palma. “En ese momento empieza a imaginarse a sí mismo como artista, y crea su primera obra con vocación de ser mostrada al público”, ha puesto en antecedentes Pérez D’Ors. Se refiere al libro de edición muy limitada Yves Peintures, del que se exhibe un ejemplar. “Es un poco especial hacer un catálogo de una exposición que todavía no ha tenido lugar, o no está pensada para una exposición en concreto, con obras que todavía no ha pintado. Son cuadros monocromos que pintará sólo después de publicarse este catálogo, que es una especie de declaración de intenciones. Y a partir de eso, el resto es historia”, ha comentado el experto, quien ha mencionado como parte de esa historia sus pinturas monocromas con su especie de vocabulario de color y ese color azul, resultado de una mezcla específica de pigmento ultramarino con un aglutinante. “Él se llama a sí mismo Yves el Monocromo y también le pone su nombre a este pigmento, el Azul Klein Internacional, en el cual se centrará a partir de entonces”, ha incidido Pérez D’Ors.

Junto a las pinturas monocromas y a las antropometrías se muestran tres pequeñas esculturas totalmente recubiertas de ese azul klein, y una de sus obras realizadas quemando el material con un soplete, además de esa pequeña piscina llena de pigmento. “La exposición para un visitante despistado puede dar la impresión de que es, por así decirlo, pequeña, casi me atrevería a decir que poca cosa. En buena línea, ligada a la práctica artística de Klein, probablemente debería haber sido todavía más pequeña, porque aunque veáis piezas materiales quemadas, hechas con pigmentos monocromos, hechas de amarillo, blanco, oro y, por supuesto, el International Klein Blue, él se entendía a sí mismo como un artista al que lo que le interesaba era el infinito, el vacío y lo inmaterial”, ha comentado Fontán del Junco.

“Con Klein tienes la sensación de que el color no es una cosa con la que rellenas las formas que has dibujado previamente con líneas, sino que es algo que sucede, que está en el ambiente y está ligado a la performance”, ha añadido el director de Museos y Exposiciones de la March.

Los dos expertos han remarcado la incuestionable trascendencia de este artista, que se relacionó con poetas y otros pintores, capaz de vaciar una galería parisina para llamar la atención sobre el vacío. “Sobre el reconocimiento que tuvo Klein ya en vida, añadiría que es interesante que sus primeras exposiciones las hace en París siendo jovencísimo y además siendo un especialista en judo, o sea, es alguien que aparece como una estrella fugaz y deslumbra al mundo del arte moderno en París, cosa no fácil”, ha resumido el director del Museu Fundación Juan March en Palma.

En un guiño más a Klein, la inauguración de este martes por la tarde incluye la actuación de Sinéad Cormican y Gori Matas, con repertorio de jazz libre que el artista francés quiso incluir cuando imaginó su futura primera exposición en 1951.