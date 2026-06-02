Convocan la segunda edición de las ayudas para proyectos inspirados en Ramon Llull

El Laboratori Llull -un espacio de experimentación, docencia, debate y difusión, que se inspira en las ideas de Ramon Llull como fuente de reflexión creado por el Estudi General Lul·lià - ha convocado, tras el éxito de la primera edición, una segunda convocatoria de la ayuda internacional a la creación artística para proyectos vinculados a la investigación luliana mediante el arte contemporáneo.

Con esta segunda edición de la ayuda, el Laboratori Llull profundiza en el estudio multidisciplinar entre las artes, las ciencias y las humanidades en torno a Ramon Llull y su obra como una vía más para fomentar el conocimiento de una figura trascendental como es Ramon Llull. Se trata de trasladar a la actualidad el diálogo entre disciplinas y saberes, inspirándose en la obra luliana y en el espíritu del Ars combinatoria de Llull. Así, la convocatoria aspira a convertirse en un espacio de referencia para el pensamiento interdisciplinario contemporáneo, fiel al espíritu radicalmente vivo y expansivo de Ramon Llull.

El concurso pretende dar cobertura a proyectos artísticos individuales y originales que, desde una perspectiva actual, contribuyan a la difusión del pensamiento luliano. Por eso, todos los candidatos deben concretar el vínculo específico entre su propuesta y algún tema o aspecto concreto del pensamiento de Ramon Llull.

La convocatoria, de ámbito internacional y para proyectos individuales, está dirigida a creadores de cualquier disciplina mayores de 18 años. El artista seleccionado deberá llevar a cabo un proyecto artístico original y propio durante un período de tres meses y se prevé la posibilidad de residencia, en su caso, en el mismo Estudi General Lul·lià para llevar a cabo la investigación y desarrollo del proyecto.

El importe económico de la ayuda es de 6.000 euros y está patrocinado exclusivamente por la Fundación Baltasar Coll, que promueve acciones de carácter cultural, social y de investigación del pensamiento religioso.

El ganador/a del concurso será seleccionado por un jurado constituido por el director del Laboratori Llull y otros dos miembros especialistas en los ámbitos de la religión, la teología, las artes o las humanidades.

El valor artístico de la propuesta y su capacidad para ligar la expresión artística con el pensamiento luliano, así como el currículo del candidato/a, serán determinantes para la elección del proyecto ganador.

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La convocatoria ya está abierta y las propuestas pueden presentarse hasta el 19 de junio a las 00.00. Después, el 29 de junio se dará a conocer el proyecto ganador y entonces, a partir de septiembre, se llevará a cabo la residencia para el desarrollo del proyecto. Posteriormente tendrá lugar un acto de presentación pública y abierta al público de la obra seleccionada el 27 de noviembre, coincidiendo con el día de la festividad del beato Ramon Llull. Toda la información se puede encontrar en la página web del Estudi General Lul·lià (https://estudigeneral.com/ca/centre-de-creacio#secc).