La Paca ya ha visto 'Mallorca Confidencial' y reacciona: "Es ciencia ficción"

La Paca ha criticado la película Mallorca Confidencial, largometraje protagonizado por Lolita e inspirado en la vida de la matriarca del poblado de Son Banya. “Todo es mentira”, ha sentenciado Francisca Cortés en un vídeo de TikTok publicado por su hijo El Ico.

Sentada en una silla en el jardín de una casa y grabada por su hijo, en este vídeo, La Paca afirma que la película es “ciencia-ficción” y lamenta que no se hayan dirigido a ella directamente para hacer un filme sobre su vida.

“Hasta que no hable con mi abogado no puedo comentarlas”, afirma La Paca sobre las cosas que no le han gustado de la película.

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Mallorca Confidencial se ha estrenado este pasado fin de semana en cines. Rodada en Mallorca y dirigida por David Ilundain, en ella Lolita interpreta a La Chusa, la matriarca del poblado gitano Son Canal.