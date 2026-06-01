Niño de Elche, Irvine Arditti y Joan Miquel Oliver actuarán en el festival ME_MMIX

El festival ME_MMIX de música y artes experimentales, singulares y de vanguardia ya tiene fechas y primeros artistas confirmados. Se celebrará del 12 al 22 de noviembre y en él actuarán Niño de Elche, Irvine Arditti, Ensemble Phace, Joan Miquel Oliver, Joana Gomila y Laia Vallés.

En la que se anuncia como su edición “más ambiciosa”, el festival se inaugurará con un concierto en Can Campaner a cargo del violinista británico Irvine Arditti, fundador del Arditti Quartet y la figura viva más relevante de la interpretación de música contemporánea para cuerda.

El 13 de noviembre será el turno de los austriacos Ensemble Phace, que ofrecerán en el Teatre Principal de Palma el cine-concierto La ciudad sin judíos, con música de Olga Neuwirth y dirección musical de Nacho de Paz.

Uno de los platos fuertes lo servirán Niño de Elche y Héctor Cavallaro con el concierto Entre Feldman, pensado para desbordar los límites de la música contemporánea tradicional para interpelar directamente a la identidad y la memoria del espectador. La organización todavía no ha revelado el lugar del concierto.

La edición de este año incidirá, más que nunca, en la música electrónica. Uno de los creadores confirmados es Franck Vigroux, compositor reconocido por su capacidad de producir una amplia gama de sonidos desde el campo del electroacústico hasta el industrial noise, pasando por la composición moderna y de la música electrónica experimental. Además de Vigroux (que actuará el 19 de noviembre) el festival contará con cuatro sesiones más de música electrónica.

Por otra parte, siguiendo con el compromiso de rendir homenaje a grandes creadores de las últimas décadas, el ME_MMIX traerá al Grupo Enigma y su espectáculo basado en la novela Petrolio, que se completará con una rave pasoliniana protagonizada por Hor-G y la coreógrafa y bailarina Alba Vinton. Esta velada se realizará en Es Baluard.

Joan Miquel Oliver / B.RAMON

Asimismo, Joan Miquel Oliver+Joana Gomila+Laia Vallès unirán sus talentos en un proyecto de colaboración entre el ME_MMIX y el centro de creación Suralita. Neus Estarellas, Victor Moragues, Barolec, Techno Sessions, Chris Readgate, Luis Codera Puzo o Pablo Carrascosa son otros de los artistas confirmados.

Previas y alianzas

Más allá del cartel, el más ambicioso de todas las ediciones realizadas hasta ahora, el ME_MMIX sigue estableciendo alianzas en forma de conciertos previos a la cita de noviembre. La principal novedad de este año es la colaboración entre el festival y Red Carpet - centro de residencia artística y estudios de grabaciones ubicado en Lloret de Vistalegre-. La primera actividad de este trabajo en conjunto será el 20 de agosto con un concierto-experiencia inédita, musical, sensorial que incluye cata de vinos.

Incidiendo en estas alianzas, este pasado fin de semana el director artístico del ME_MMIX, Mateu Malondra, participó en un encuentro del Festival RESIS (A Coruña), que reunió a compositores a profesionales del cine, músicos, directores artísticos, gestores culturales o periodistas musicales, con el objetivo de trazar puentes entre diferentes campos para propiciar una apertura desde la interdisciplinariedad de la música contemporánea como realidad transversal a diferentes ámbitos sociales.

En la misma se realizó una puesta en común para avanzar en el camino de una mayor normalización y difusión de la música contemporánea, ya no sólo en las salas de conciertos y en los festivales especializados, sino en los distintos ámbitos de la cultura y la sociedad.

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ME_MMIX, como uno de los festivales con mayor repercusión y recorrido en España, ha generado una alta expectativa en este encuentro, al que han asistido, entre otros, expertos como José Luis Rivero Plasencia, Samuel Ramos Manzano, Hugo Gómez-Chao o Iñaki Martínez Antelo.