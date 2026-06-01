Estos son los festivales de música a los que puedes volar directamente desde Mallorca

El verano en Europa tiene una banda sonora propia: la de los festivales de música. Son días largos, escenarios al aire libre, luces que se encienden al caer el sol y miles de personas compartiendo el mismo momento frente a su artista favorito. Este verano, Vueling acerca Baleares a algunas de las grandes citas musicales de la temporada en destinos como Barcelona, Bilbao, Santiago de Compostela, Bruselas y Lisboa, facilitando que los viajeros puedan vivir en primera persona festivales que ya forman parte del calendario imprescindible nacional e internacional.

Primavera Sound – Barcelona (del 3 al 7 de junio de 2026)

El Primavera Sound volverá a convertir Barcelona en uno de los grandes epicentros musicales de Europa. Del 3 al 7 de junio, el Parc del Fòrum acogerá una nueva edición de un festival reconocido por reunir algunos de los nombres más importantes de la música internacional junto a artistas emergentes y propuestas independientes de todo el mundo. Con varios escenarios frente al mar, conciertos desde la tarde hasta la madrugada y una programación que mezcla pop, rock, electrónica, urbano e indie, el Primavera Sound se ha consolidado como una experiencia imprescindible para quienes buscan vivir el inicio del verano al ritmo de la música en directo y el ambiente único de Barcelona. Vueling ofrece vuelos a Barcelona desde Ibiza, Menorca y Mallorca.

Sónar – Barcelona (del 18 al 20 de junio de 2026)

Durante tres días, Sónar reunirá conciertos, DJ sets, performances audiovisuales e innovadoras propuestas tecnológicas que transforman la ciudad en un gran escaparate de tendencias musicales y culturales. Este festival se ha consolidado como uno de los festivales más influyentes del mundo en su género. Su combinación de música, arte y tecnología atrae cada año a miles de asistentes internacionales que buscan una experiencia diferente, vibrante y conectada con la innovación.

Cruïlla – Barcelona (del 8 al 11 de julio de 2026)

El festival Cruïlla regresará este verano al Parc del Fòrum con una propuesta abierta, diversa y pensada para disfrutar de la música al aire libre junto al Mediterráneo. A lo largo de cuatro días, el festival combinará conciertos de artistas nacionales e internacionales con gastronomía, humor, actividades culturales y artes escénicas en un ambiente relajado y muy característico de Barcelona. Su mezcla de estilos —del pop y el rock a la música urbana, mestiza o electrónica— y su apuesta por una experiencia cercana y transversal han convertido al Cruïlla en uno de los festivales más singulares y valorados del verano.

O Son do Camiño – Santiago de Compostela (del 18 al 20 de junio de 2026)

Con la llegada del verano, Santiago de Compostela vuelve a convertirse en uno de los grandes escenarios musicales del país gracias a O Son do Camiño. El festival, ya consolidado dentro del circuito nacional, reúne durante varios días a artistas de diferentes estilos y atrae a miles de asistentes a la capital gallega. La música se mezcla aquí con el carácter único de Santiago, una ciudad con historia, ambiente y una energía especial en esta época del año. Una combinación que ha convertido al festival en una de las citas más esperadas del verano gallego. Vueling ofrece vuelos a Santiago de Compostela desde Ibiza y Mallorca, facilitando el desplazamiento a una de las grandes citas musicales del norte de España.

Bilbao BBK Live – Bilbao (del 9 al 11 de julio de 2026)

El Bilbao BBK Live volverá a convertir el monte Cobetas en uno de los grandes puntos de encuentro musicales del verano europeo. Rodeado de naturaleza y con unas vistas privilegiadas sobre la ciudad, el festival ofrece una experiencia diferente en la que música, paisaje y ambiente se combinan durante tres días de conciertos al aire libre. Con una programación que reúne a grandes artistas internacionales del pop, el rock, la electrónica y la música alternativa, este festival se ha consolidado como uno de los festivales más reconocidos de España. Vueling ofrece vuelos directos a Bilbao desde Mallorca, Menorca e Ibiza.

Tomorrowland – Boom, Bélgica (del 17 al 26 de julio de 2026)

Tomorrowland es, desde hace años, uno de los grandes nombres de la música electrónica a nivel mundial. Cada verano, el pequeño municipio de Boom se convierte en el epicentro de este fenómeno global, que reúne a algunos de los DJs más reconocidos del panorama internacional y a miles de personas llegadas de todos los rincones del mundo. Más allá de la música, el festival destaca por su puesta en escena, con una producción visual de gran impacto que convierte cada jornada en una experiencia casi inmersiva. Vueling ofrece vuelos directos a Bruselas desde Mallorca, facilitando el desplazamiento a Bélgica para quienes quieran disfrutar de una de las grandes citas internacionales de la música electrónica.

NOS Alive – Lisboa (del 9 al 11 de julio de 2026)

Lisboa volverá a convertirse este verano en uno de los grandes destinos europeos para disfrutar de música en directo con NOS Alive, un festival que reúne a artistas internacionales en un entorno urbano y fácilmente conectado con la ciudad. La cita es también una oportunidad para combinar conciertos con una escapada a la capital portuguesa y descubrir su oferta cultural y turística. Vueling ofrece vuelos a Lisboa desde Mallorca e Ibiza, permitiendo viajar a la capital portuguesa para disfrutar de su gran oferta musical.