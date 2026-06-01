La 'fanfiction' de Jane Austen, un universo en expansión

Es habitual que las legiones de fans de los grandes artistas tengan un nombre que les identifique, como los 'beyhives' de Beyoncé y los 'swifties' de Taylor Swift. Se puede pensar que es el signo de los tiempos actuales, pero resulta que en el siglo XIX ya había comunidades de admiradores que tenían su propio 'apelativ', como los 'janeites', es decir, el 'fandom' de Jane Austen (Steventon, 1775-Winchester, 1817).

No es extraño porque, al fin y al cabo, la escritora británica fue toda una estrella en su época. El responsable fue George Edward Bateman, quien lo utilizó por primera vez en el prólogo de una edición ilustrada de 'Orgullo y prejuicio' de 1894. Él mismo se identificaba como miembro del club, así como Rudyard Kipling, quien escribió el cuento 'The jaenites' en 1924 y el poema 'Jane’s Marriage' más o menos por el mismo tiempo.

Ha pasado más de un siglo desde entonces y el colectivo 'jaenitas' o 'austenitas' no solo existe todavía, sino que ha crecido e incluso se ha organizado en sociedades como la Jane Austen Society España (JASES). Y muchas de sus seguidoras, porque en su mayoría son mujeres, se han atrevido a tomar el camino de Kipling y firmar sus propias novelas relacionadas con el universo de la autora británica.

Este fenómeno se bifurca en dos caminos: el que toma a la misma Austen como personaje y el que imagina lo que sucedió con las figuras de sus libros. ¿Qué misterio guardaban las cartas que la escritora envió a su hermana Cassandra? ¿Tuvieron Elizabeth Bennet y Mr. Darcy un buen matrimonio? Estas dudas pueden tener respuesta, aunque sea ficción por completo.

Austen solo publicó seis novelas y murió a los 41 años. No llegó a casarse y durante algún tiempo pasó penurias económicas, ya que dependía de la asignación de su padre y después de sus hermanos. Como contó en sus obras, la sociedad en la que le tocó vivir no era precisamente amable con las mujeres solteras y ella lo sufrió, como algunas de las voces de sus obras. De ahí que autoras como Gill Hornby, una auténtica superventas, decidiese convertirla en protagonista de sus creaciones. Hasta ahora ha publicado tres títulos, todos traídos a España por la editorial Libros de Seda: 'Miss Austen' (2023), 'Godmersham Park' (2023) y 'La fuga. El regreso de Miss Austen' (2026). Movistar Plus+ tiene en su catálogo la adaptación que la BBC hizo del primero y quizá en un futuro añada la del tercero.

Evolución natural

Carmen Romero, responsable junto a su hermana Almudena de la web 'El sitio de Jane Austen', considera que el hecho de que la escritora se haya convertido en personaje "es la evolución natural. Como, a grandes rasgos, tuvo una vida tranquila, hay huecos que a la gente le ha dado por imaginar qué habría pasado". Para ella no ha llegado a los niveles de especulación sobre la vida de William Shakespeare y el misterio de su identidad, "pero sí que ha empezado a ser una moda".

Se trata de un fenómeno que se bifurca en dos caminos: el que toma a la misma Austen como personaje y el que imagina lo que sucedió con las figuras de sus libros

Además de a Gill Hornby, menciona el libro 'Mi querida Jane Austen', de María Belén Menargués (Círculo Rojo, 2018), que trata sobre la amistad entre una joven Emmaline Stone y la creadora de 'Orgullo y prejuicio'. Y también algún que otro experimento, como 'Jane Austen’s guide to dating', que Lauren Henderson publicó en 2004 (no se ha traducido al español). "Es muy curioso –comenta Romero–. Con los años han empezado a hacer más libros de este tipo que mezclan un poco sociología con los consejos que Austen te da en sus novelas".

La lista de esta categoría de ficciones es larga. Además de las mencionadas, recientemente se ha publicado el segundo volumen de la saga 'Jane Austen investiga', de Jessica Bull, titulado 'Una fortuna fatal' (Lumen). Desde Libros de Seda señalan otra obra fuera de su catálogo, 'Jane Austen at home' (2017), de Lucy Worsley, y 'Querida Jane, querida Charlotte' (2004), de Espido Freire, que es un viaje literario por las vidas de Austen y las hermanas Brontë. Además, la bilbaína incorporó a este repertorio su última novela, dirigida a jóvenes y jóvenes adultos, 'Mi tía Jane' (Anaya, 2025). "Sigue la historia de su sobrino James Edward y la búsqueda que llevó a cabo para descubrir datos, hechos y lo que se podía contar y no sobre ella en ese momento. ¡Me he divertido mucho escribiéndola!", asegura.

Más allá de su propia obra, como buena 'austenita' (es experta en su figura), Freire ha leído algunos de los volúmenes de esta categoría y, en su opinión, "su calidad es desigual". "Hay algunas notables –'Miss Austen' está muy bien– y otras decepcionantes, pero satisfacen el hambre por saber más de ella, por recrearnos en su época, tan de moda, sobre todo en entornos anglosajones, y por escudriñar en los últimos descubrimientos sobre su persona".

Hay hambre por saber más de ella, por recrearnos en su época, tan de moda, sobre todo en entornos anglosajones, y por escudriñar en los últimos descubrimientos sobre su persona Espido Freire — Escritora

La segunda derivación del universo de Austen son las ficciones creadas a partir de los personajes de sus obras. No es una práctica nueva: la primera de ellas fue 'Viejos amigos y nuevos amores', de Sybil G. Brinton, y se publicó en 1913. En ella Elizabeth Darcy (antes Bennet) desconfía del compromiso entre su cuñada Georgina y su primo el coronel Fitzwilliam, así que decide inmiscuirse. Por sus páginas aparecen también figuras de sus otras novelas, como Mary Crawford, de 'Mansfield Park', y alguna de sus hermanas. Carmen Romero achaca el fenómeno a que "es literatura de calidad, pero a la vez tiene una utilidad de confort, por decirlo de algún modo".

Desde entonces, la producción no ha parado. Al teclear "'fanfic' Jane Austen" en cualquier buscador online, aparecen cientos de resultados de páginas, foros y perfiles de Wattpad (una plataforma para escritores) con historias que expanden el universo de la autora inglesa. Romero recuerda que, en una conferencia que tuvo lugar el año pasado en París, dos ponentes hablaron de este fenómeno y comentaron un detalle que le pareció curioso: "Apenas hay escenas sexuales en estos 'fanfic' o continuaciones. La gente tiene su fantasía y Austen no es exactamente romántica, sino más bien costumbrista, así que intentan mantener el tono. Aunque siempre habrá excepciones, claro".

"Apenas hay escenas sexuales en estos 'fanfic' o continuaciones. La gente tiene su fantasía y Austen no es exactamente romántica, sino más bien costumbrista, así que intentan mantener el tono" Carmen Romero — Responsable de la web 'El sitio de Jane Austen'

Una de ellas podría ser la (como poco) extravagante 'Orgullo y prejuicio y zombis' (Umbriel), que Seth Grahame-Smith publicó en 2009. La idea fue de Jason Rekulak, editor de Quirk Books, y, en contra de cualquier pronóstico sensato, entró de inmediato en la lista de 'best sellers' de 'The New York Times' y se adaptó al cine en 2016. La protagonista de la novela es Elizabeth Bennet, pero en esta ocasión no solo lidia con sus sentimientos hacia Mr. Darcy, sino que también lucha contra la plaga de muertos vivientes que ha llegado a Meryton.

Inicio extravagante

Comienza de la siguiente manera: "Es una verdad universalmente reconocida que un zombi que tiene cerebro necesita más cerebros. Esa verdad nunca fue más evidente que durante los recientes ataques acaecidos en Netherfield Park, en los que dieciocho miembros de una familia y sus sirvientes fueron asesinados y devorados por una legión de muertos vivientes». Es probable que a muchas devotas de la novela original les parezca más creíble este escenario que uno en el que la pareja no pase el resto de su vida enamorada.

En 2024, Libros de Seda trajo a las librerías españolas 'La otra hermana Bennet', de Janice Hadlow. "La autora ha dado vida a Mary Bennet, la tercera hermana Bennet, la que cantaba mal y tocaba peor. No sabíamos mucho de ella, y las amantes de 'Orgullo y prejuicio', que son legión, lo necesitaban", comentan desde la editorial. Este título también se ha convertido al formato televisivo en una serie de 10 capítulos protagonizada por Ella Buccoleri que se emitirá a partir del mes que viene en MovistarPlus+. Asimismo, destacan la novela 'El affaire Austen', de Madeline Bell, "una comedia romántica protagonizada por una amante de la obra de la autora británica que se ve transportada, nada más y nada menos, que al pasado con un compañero de rodaje al que no soporta; y conocerá a la propia Austen".

Romero, que publicó junto a su hermana Almudena 'Austenitas. Guía básica sobre el universo de Jane Austen' (Ediciones Lastarria y De Mora, 2025), declara que no es especialmente aficionada a este subgénero. Pero sí puede recomendar al menos un libro: 'Gente de Pemberley' de Marie Laure Sébire (Chiado Editorial, 2023) que, como es fácil de intuir por su título, continúa con la historia de Elizabeth Bennet ya casada y residente en la mansión de campo de los Darcy.

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Si Austen viviese hoy, posiblemente sería multimillonaria. Habría convertido 'Orgullo y prejuicio' en una pentalogía (o más) con sus correspondientes versiones cinematográficas y televisivas. El chicle de esta historia nunca deja de estirarse y Netflix prepara para el próximo otoño una nueva adaptación con guion de la popular columnista Dolly Alderton. Aunque quizá ella no habría sido tan romántica como las autoras de 'fanfiction' y el matrimonio Darcy estaría en trámites de divorcio por la negativa de Fitzwilliam Darcy a ir a terapia por sus dificultades de comunicación y la adicción a los ansiolíticos de Elizabeth, heredera inesperada de los nervios de su madre. La imaginación no tiene límites.