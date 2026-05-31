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Dani Martín rescata El Canto del Loco y llena Mallorca de nostalgia

El cantante y exlíder de ECDL, siglas que lleva tatuadas en una mano, actuó este sábado en Palma ante 14.000 entregados seguidores con su gira ‘25 p*t*s años’, donde repasa su trayectoria

El cantante madrileño Dani Martín empezó el concierto a lo grande con el disco ‘Zapatillas’, cuya portada se proyectó en la pantalla

El cantante madrileño Dani Martín empezó el concierto a lo grande con el disco ‘Zapatillas’, cuya portada se proyectó en la pantalla / Manu Mielniezuk

Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

Si un concierto ya empieza por la canción típica de los bises, la que todo el mundo espera para volver a casa con el mejor sabor de boca, solo puedes imaginar que el resto del espectáculo también será un clímax continuo.

Es lo que ocurrió este sábado en Son Fusteret con los 14.000 seguidores que acudieron a disfrutar de Dani Martín en su gira 25 p*t*s años y comenzaron este éxtasis con Zapatillas, el tema que hace dos décadas encumbró en la radiofórmula a El Canto del Loco.

El vocalista y líder del grupo, que siguió su carrera en solitario desde 2010, rescata para el aniversario el pop rock canalla de aquella época y lo hace desde el principio, porque tras la famosa canción interpretó otros muchos hits del disco que en 2005 vendió 400.000 copias, entre ellos Volverá, Desaparece y Besos, y provocó que los espectadores que abarrotaban el recinto viajasen al añorado siglo XX.

La energía bajó unos minutos para dar paso a la balada Tal como eres, también del álbum Zapatillas, aunque había que coger ímpetu poco después porque llegaron los temas de A contracorriente, disco con el que empezaron a escalar a lo más alto del mainstream.

Tras la canción que da título al LP, sonó Son sueños y Puede ser, el dueto que Dani Martín interpretó con Amaia Montero y vuelve a escucharse con el regreso de La oreja de Van Gogh.

La nostalgia surgía por los cuatro costados, especialmente entre los miles de cuarentones, también llamados millenials, que coreaban al unísono, sobre todo cuando el cantante dirigía el micrófono a la multitud entusiasmada y les pedía «¡subid las manos, mucho más arriba!» También les instó a que olvidasen «el ruido de fuera para pasar un rato» con ellos mismos y «la peña» que les acompañaba.

Un público intergeneracional y totalmente entregado a la energía que transmitió Dani Martín

Un público intergeneracional y totalmente entregado a la energía que transmitió Dani Martín / Manu Mielniezuk

Intergeneracional

Los numerosos jóvenes que no se quisieron perder el espectáculo de un cantante intergeneracional se hicieron selfis con su peña -pese a la indirecta de que dejasen el móvil aparcado un rato- y grabaron al incombustible músico junto a su banda, formada por Carlos Bueno (bajo), Jairo Ubiaño (batería), Cris Méndez (guitarra), Roberto Lavella (guitarra), Paco Salazar (guitarra), Iñaki García (piano y órgano hammond) y Luli Martín (teclados).

La parte central del concierto estuvo dedicada a los temas de la carrera en solitario del madrileño, con baladas tan emotivas como Qué bonita la vida y canciones muy críticas con la música actual, la que también escuchan los jóvenes fans (Novedades viernes), y otras modas del nuevo siglo (Burning man).

Volvió para atrás a lo grande con el rockero La madre de José, y aunque Dani Martín dejó claro que Ya nada volverá a ser como antes, otro de los temas de los inicios de El Canto del Loco, en absoluto se puede quejar de su gira actual, que ha conseguido un hito histórico llenando diez noches consecutivas el Movistar Arena de Madrid.

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En el sencillo de los 25 años de carrera, Veinticinco, canta: «Éramos felices, no existían las redes», pero en Son Fusteret reconoció al público que se sentía «muy feliz en Mallorca».

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