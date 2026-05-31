Crónica social de Mallorca: Que alguien nos rescate

Hay días en los que una servidora se levanta torcida, con un humor de perros que no se cura ni con tila. Y no es por culpa del despertador, sino de esa manía colectiva de coger cualquier cosa medio decente y exprimirla hasta dejarla irreconocible. Mírenme al pistacho. Antes era ese fruto seco salado del bar de la esquina, el que te destrozaba las uñas en una lucha cuerpo a cuerpo digna de medalla olímpica. Hoy, en cualquier cafetería de Palma, te asaltan con cruasán de pistacho del Bronte (Sicilia), tarta de queso con base de pistacho, hasta café con espuma de pistacho. Piedad para el pobre fruto.

Luego llegó el chocolate de Dubái. Esa tableta rellena de pasta verde tipo blandiblú con fideos fritos por la que se forman colas dignas de reliquia medieval. Sinceramente, sabe a quicos triturados con nocilla caducada. Y del matcha mejor no me hagan hablar. Un polvo que huele a césped y recuerda peligrosamente al agua de s’Albufera, defendido por influencers de veintidós años que prometen limpiarte el aura. Esto necesita una intervención y rescate.

Mañana tocará desayunar arena de es Trenc con lágrimas de unicornio, y ahí estaremos haciendo cola. Que vuelva el café con leche y el llonguet de camaiot, por favor. Mientras tanto, no se pierdan nuestra crónica semanal, que está hecha bien a la mallorquina.

ESERP Marketing Summit 2026

Can Tàpera fue el escenario elegido por Eserp Mallorca para celebrar el «ESERP Marketing Summit 2026 - Branding Construyendo Marcas Sostenibles», una jornada que reunió a profesionales del marketing, la comunicación y la empresa de la isla. A lo largo de la jornada se repitió una idea. La sostenibilidad ya no puede entenderse como un departamento aislado ni como una campaña puntual, sino como una decisión que afecta a toda la empresa. También se habló del valor de Balears como marca destino.

Otro hilo de la jornada fue la mirada de los más jóvenes. La generación Z pide coherencia, valora la transparencia y detecta enseguida los discursos vacíos.

Participaron Rodrigo Fitaroni, Amanda Albo, Pilar Domínguez, Ali Valhaus, María Tibaide Rondón, Mirtha Erhart-Zimmerli, Laura Garrido.

2. Contando 10 velas

L’Artista ha cumplido diez años en Mallorca y lo ha celebrado como mandan los cánones, con buena mesa, buena compañía y un regalo de aniversario en forma de nuevo restaurante en Playa de Muro, dentro del Iberostar Waves Playa de Muro.

La velada reunió a amigos, colaboradores y clientes habituales en una noche donde la cocina italiana más auténtica se llevó todos los aplausos, bien acompañada de música y de ese ambiente que solo se consigue cuando la gente se conoce y se quiere.

Soplar las velas en este enclave del norte de la isla no es casualidad. La marca refuerza su presencia en una de las zonas con más vida de Mallorca y deja claro que su receta sigue funcionando.

Una década da para mucho, y aquí los próximos diez años se cocinan ya a fuego lento.

3. Miss World 2026

El comedor de La Cocina China se vistió de gala para festejar el triunfo de Elisabeth Reynés en Miss World 2026, y la anfitriona del homenaje no podía ser otra que Cristina Ye, dueña del restaurante y una de las empresas patrocinadoras de la mallorquina. A la cita acudieron familiares, amigos y todo el equipo que arropa a Reynés en su camino internacional, en una noche donde el cariño se palpaba entre platos y brindis.

La representación institucional tampoco quiso faltar. Por allí se dejaron ver Pedro Vidal, Pilar Ribal y David Salom, junto a una nutrida delegación del Ayuntamiento de Calvià encabezada por su alcalde, Juan Antonio Amengual, municipio donde reside la flamante ganadora.

Completó el cuadro una buena muestra de la sociedad mallorquina, que no quiso perderse uno de esos acontecimientos que se recuerdan tiempo después y que ya forma parte de los álbumes de las grandes celebraciones de la isla.

4. Presentación de novela

El salón de Can Tàpera, sede de la Fundación Sa Nostra, acogió la presentación de Nunca mires bajo el césped, la nueva novela de Jaime Roig de Diego. El autor estuvo arropado por familiares, amigos y un nutrido grupo de lectores que llenaron el aforo.

La obra arranca como un amor cosmopolita, deriva hacia un relato poético protagonizado por un niño con discapacidad severa y desemboca, tras un episodio traumático, en una novela negra de notable dureza. El pequeño, testigo mudo, provoca sin querer el desenlace de la historia y termina siendo quien la resuelve.

Roig de Diego retrata la Mallorca menos turística. Aparecen las possesions de la vieja aristocracia, los barrios marginales, las nuevas etnias residentes, los alemanes como clase emergente y los ecos documentados del nazismo en la isla. También la gentrificación, las Golden Visas y la llamada migración de élite.

Completa el reparto una singular pareja policial. Ella, inspectora de mirada emocional y maternal. Él, subinspector soltero, psicólogo y gastrónomo, con un humor afilado que da aire al relato.

5. ResetB

La biblioteca pública de Can Sales acogió una nueva conferencia organizada por ResetB, un espacio dedicado a la salud integral. La cita giró en torno al bruxismo bajo el título Bruxismo, más allá de la férula.

La charla corrió a cargo de la doctora Kaoutar Elyaakoubi, odontóloga especializada en salud integrativa, presentada por la dietista y coach nutricional Antonella Granados.

Durante el encuentro se planteó que ese apretar de dientes que tantos sufren rara vez responde solo a una cuestión mecánica. Detrás suelen asomar el estrés prolongado, la tensión emocional, el mal descanso o un sistema nervioso pidiendo tregua.

La especialista recordó que la férula protege la dentadura, pero no toca la raíz del problema. Ajustes nutricionales, mejor higiene del sueño y herramientas para regular la tensión diaria fueron algunas de las claves compartidas con el público.

El aforo reunió a vecinos, curiosos y profesionales sanitarios de las islas, en una jornada que confirma a ResetB como referente divulgativo en bienestar cotidiano.

6. Graduación en Adema

El Pati de la Misericòrdia volvió a llenarse para acoger la graduación del alumnado del Centro de Formación Profesional de ADEMA, un acto que congregó a estudiantes, familias, profesorado y autoridades en una jornada de bandas, diplomas y muchos abrazos.

Un centenar de jóvenes culminaron sus estudios en los grados superiores de Higiene Bucodental, Prótesis Dental, Dietética y Acondicionamiento Físico, así como en los medios de Auxiliar de Enfermería y Farmacia y Parafarmacia, además del básico de Instalaciones Deportivas.

El presidente de ADEMA, Diego González, recordó que cerca de nueve de cada diez titulados acceden al empleo tras finalizar sus estudios, fruto de la colaboración con más de 400 empresas y entidades de las islas. Once alumnos recibieron reconocimientos por su expediente, voluntariado y cooperación.

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Al acto asistieron el alcalde de Palma, Jaime Martínez, la directora general de FP del Govern balear, María Isabel Salas, y la directora insular de Juventud del Consell de Mallorca, Carmen Ripoll, junto a la directora de Formación Profesional del centro, María Dolores Llamas.