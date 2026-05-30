Ana de Armas y Ester Expósito entre los primeros invitados de 'La Casita' de Bad Bunny en Madrid

Uno de los grandes atractivos de los conciertos de Bad Bunny en Madrid está en La Casita, el segundo escenario que forma parte de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Cada noche, este espacio se convierte en uno de los puntos más observados por el público, tanto por su peso visual dentro del show como por los invitados que pueden aparecer en él.

En el primer concierto del Metropolitano, los invitados que pasaron por La Casita fueron las actrices Ester Expósito, una de las intérpretes españolas con mayor proyección internacional tras su paso por Élite; Ana de Armas, consolidada como una de las estrellas españolas más reconocidas en Hollywood; y María León, actriz sevillana con una amplia trayectoria en cine y televisión.

Junto a ellas también aparecieron Isi Palazón y Camello, futbolistas del Rayo Vallecano y dos de los jugadores más emblemáticos del conjunto madrileño en los últimos años, que recientemente han disputado la primera final europea del conjunto de la franja, en la Conference League. También se pudo ver a los futbolistas del Real Madrid Álvaro Carreras y Dani Ceballos. El lateral y el centrocampista desconectan durante el parón del mundial y recargan pilas de cara a la próxima temporada.

Su presencia llamó la atención de los asistentes y alimentó la conversación en redes sociales, donde muchos fans siguen al minuto las sorpresas que deja cada una de las fechas madrileñas.

El interés por estos invitados se entiende dentro del formato de la gira. Bad Bunny no solo presenta las canciones de su último disco, sino que ha diseñado un espectáculo con una narrativa muy reconocible, marcada por referencias a Puerto Rico, momentos más íntimos y una puesta en escena pensada para que cada concierto tenga detalles propios.

El artista llega a Madrid tras su paso por Barcelona, donde actuó los días 22 y 23 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys. En el Riyadh Air Metropolitano tiene diez conciertos programados los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.