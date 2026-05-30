El fotolibro ‘Terra Ferma’, de Toni Amengual, retrata el paraíso herido de Mallorca

Un par de horas antes de que toda Mallorca se uniese en la cantata popular de La Balanguera, un grito en forma de fotografías se sumó a la reivindicación de la identidad y «el paraíso perdido». El fotolibro Terra Ferma, seleccionado entre los mejores de PhotoEspaña, fue presentado este viernes por su autor, el mallorquín Toni Amengual, quien pone el foco en las heridas abiertas en el territorio.

«Quería hacer un trabajo sobre la maravilla de lugar en el que hemos nacido, pero al mismo tiempo siendo crítico con la destrucción del paisaje que se ha producido precisamente porque todo el mundo quiere visitar esta isla idílica», resume.

«Es una gran paradoja, ya que si mucha gente quiere venir a Mallorca o residir aquí, hay que construir hoteles, viviendas, infraestructuras, hacer que vengan más aviones, barcos, coches... y es un espacio limitado. Lo que todos queremos disfrutar, un entorno privilegiado, termina desapareciendo», lamenta.

El artista refleja la herida en el territorio de la forma más gráfica y tal vez dolorosa para un fotógrafo, rasgando sus propias imágenes. Pero antes de pensar en esta idea, Toni Amengual recorrió Mallorca durante la pandemia. «El mundo se detuvo, quedó congelado, y tras el confinamiento pudimos salir. Mallorca estaba vacía, por lo que aproveché para retratarla con ese proyecto en mente», explica antes de la presentación de su última publicación en Foto Ruano.

Toni Amengual en la presentación de 'Terra Ferma' / Guillem Bosch

«Pude comprobar que hay muchas casas, alojamientos turísticos y todo tipo de construcciones que carecen de sentido cuando el turismo masivo desaparece», recuerda. Las fotos quedaron guardadas en un cajón debido a que «los temas necesitan tiempo para madurar y porque a veces las imágenes se quedaban cortas en el sentido de que eran composiciones estéticas de sitios como hoteles o carreteras, pero no siempre se veía reflejada la herida en el paisaje», según detalla.

Fotos rasgadas

Para materializar el daño que ha provocado la acción humana, se le ocurrió «imprimir las fotos en papel baritado -de alta calidad y con una base de algodón- y luego rasgarlas y fotografiar de nuevo los trozos». El artista mallorquín reconoce que «es un proceso duro creativamente porque quieres que las imágenes sean bellas, aunque muy coherente con el mensaje, que de este modo es más evidente y se entiende mejor».

Además, con el diseño y edición de Fiorenza Pinna crearon un fotolibro que formalmente también sorprende, ya que «no tiene tapas y los cantos son rugosos para incidir en la idea de fragilidad; tampoco hay inicio ni final, sino que puedes girarlo; y la parte central divide las fotos. A nivel visual es un contrasentido, porque quieres que las imágenes se vean bien, pero esta decisión también responde a la voluntad de subvertir los cánones», tal como argumenta el artista.

Otro detalle casi imperceptible si no es en su conjunto es el sutil degradado de color de las páginas, que representa la paleta de color de la puesta de sol, «la idea idílica de la isla como paraíso», según la diseñadora, y «los colores de la tierra», en la percepción de Toni Amengual.

Y justamente escogió el título Terra Ferma, que para él «es la isla. Lo demás no es firme, está en movimiento». Asimismo, los trozos de fotografías «pueden simbolizar islas y todos unidos constituyen un archipiélago en sí mismo», argumenta.

El artista asume que «se trata de un libro que provoca cierta incomodidad por las imágenes rotas y porque faltan partes. Sin embargo, esto es precisamente lo que sucede con Mallorca, que la han desgarrado y la han dejado sin algunos trozos, que nunca podremos recuperar», concluye quien ha fotografiado el paraíso herido.