Fades denuncia en el pregón de la Fira del Llibre "el boicot" del ayuntamiento de Palma a la celebración del Orgullo
Los tres integrantes del grupo musical han afirmado en su discurso que la cultura en catalán está “desprotegida” y han recordado que “luchar por la cultura es luchar por la lengua, la humanidad, la memoria histórica”
“No quieren que la cultura sea para los mallorquines, quieren promover la cultura para la gente de fuera con ‘brunches’, festivales y gentrificaciones diversas”, han lamentado en su intervención en plaça d'Espanya
Àngel Exojo Sánchez, Ferran Pi Planas y Vicenç Calafell Segura, los tres miembros del grupo musical Fades, uno de los principales referentes de la escena musical en catalán, conocidos también como la ‘queer band’ catalana de referencia, han denunciado en el pregón de la Fira del Llibre, pronunciado hoy en la plaça d’Espanya de Palma, las “actuaciones abiertamente anti LGTBQ+” del ayuntamiento de Palma “como los boicots a la celebración del Orgullo y la colaboración con entidades como Ben Amics o la negación de llegar a un acuerdo con el bar Flexas para celebrar su mítica fiesta en el Parc de la Mar”.
“No quieren que la cultura sea para los mallorquines, quieren promover la cultura para la gente de fuera con ‘brunches’, festivales y gentrificaciones diversas”, han afirmado los tres músicos y también filólogos catalanes de un grupo que se forjó “en la Facultad de Lletres de la UIB, entre libros y versos de Joan Alcover” y que ha querido recordar que “especialmente en nuestra cultura, la cultura en catalán, la música ha ejercido un papel nacionalizador clave” con figuras capitales como Maria del Mar Bonet, Júlia Colom, Joan Miquel Oliver o Biel Mesquida.
Tras ensalzar a Antonina Canyelles y afirmar que “con la lengua se puede experimentar y jugar con los límites de lo imposible” han pedido valentía y han animado a expresarse en catalán ya sea para escribir “una novela policíaca, rapear e insultar a alguien, difundir la literatura a través de redes o hacer una canción de reguetón sucia”.
Protección para la lengua catalana
En su intervención, las tres Fades han explicado que viven en Barcelona desde hace dos años, como muchos otros “talentos culturales jóvenes de Mallorca”, y han asegurado que estamos “en un momento político en el que no se salvaguarda la cultura hecha en catalán (…). Es muy triste que Mallorca se presente como una periferia yerma de cultura, porque de hecho, gran parte de la cultura central de los Països Catalans está hecha por mallorquines”.
“El problema es quién manda, viene de arriba, es estructural; aquellos que en principio tendrían que velar por el talento local y en catalán, prefieren que sea Michael Douglas quien tenga una possessió en Valldemossa”, han espetado.
El pregón también ha cargado contra la derogación de la ley de memoria histórica, la burla de las víctimas del franquismo en el Parlament y el “invento” de la Acadèmia Reial de la Llengua Balear, y ha lanzado un mensaje a las autoridades políticas: “Por mucho que quieran enterrar nuestra identidad y nuestra lengua con Mallorca Lives, souvenirs, brunches e inmobiliarias, Starbucks y toda esta vida surrealista que nos rodea, nosotras seguiremos aquí, viendo las películas en catalán en CineCiutat y celebrando la Diada cada 31 de diciembre en la Plaça del Tub”.
Por último han pedido tres deseos: «El primero, que las autoridades políticas lean en catalán y entre líneas; el segundo, que las autoridades lean el catalán; y el tercero... que las autoridades lean, por favor».
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