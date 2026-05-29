Música
David Bustamante y Rosa López protagonizarán en Inca 'El verano de tu vida'
Los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo actuarán en el festival de la capital del Raiguer el 15 de agosto junto a otros artistas
Los cantantes David Bustamante y Rosa López serán los cabezas de cartel del festival El verano de tu vida, que se celebrará el 15 de agosto en el Quarter General Luque, en Inca.
Los exconcursantes de la primera edición de Operación Triunfo participarán en el acontecimiento musical asentado en la capital del Raiguer, que contará con otros muchos artistas.
En la cita musical y festiva, que se celebrará de 18 a dos de la madrugada, también están confirmados La Caja de Pandora, Diabéticas
Aceleradas, Horris Kamoi y el pinchadiscos Jaume Colombàs.
25 años de OT
El que se ha consolidado como un evento musical del verano rememorará el programa que revolucionó la televisión hace 25 años, la primera edición de Operación Triunfo gracias a dos de sus populares concursantes.
El festival estará conducido por el showman Dimoni Cucarell y habrá además DJ, gastronomía y transporte público durante toda la noche en los Serveis Ferroviaris de Mallorca.
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