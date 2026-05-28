Estas son las fechas y horarios para ver ‘Arrels’ de Katharina Grosse en la Lonja de Palma

La artista alemana de proyección internacional Katharina Grosse ha creado un paisaje colorido dentro de la Lonja de Palma que ha titulado Arrels. Con este proyecto de pintura expandida, que ha tomado parte del espacio interior del histórico edificio, esta creadora recoge el testigo de nombres reconocidos internacionalmente como Joan Miró, Jaume Plensa, Pedro Cabrita Reis y Julian Opie, que han protagonizado exposiciones en este histórico edificio.

Katharina Grosse ha pintado el tronco y raíces de un gran pino que cayó meses atrás durante una tormenta y varias dunas de tierra, formadas con 40 toneladas de material procedente de una cantera, además del suelo de la Lonja, especialmente protegido, al igual que se ha hecho con las columnas del monumento gótico que ha alcanzado los seis siglos de historia. Con todo ello, ha diseñado un paisaje inmersivo. “Es único, es muy especial, solo existe aquí, en este momento, y eso es algo que me encanta”, ha dicho la artista sobre su creación, ejemplo de la pintura expandida que salta del lienzo.

'Arrels' es una creación específica para la Lonja de Palma. / B.RAMON

Arrels se podrá visitar a partir de este 28 de mayo hasta el 31 de enero de 2027. La entrada a la exposición es gratuita y se podrá visitar de 10.30 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas cada día. A partir del mes de noviembre, la hora de cierre se adelantará a las 19 horas, informa Es Baluard, que ha producido este montaje junto al Govern.

“Este árbol, como la Lonja de Palma, ha perdido su función principal para convertirse en pintura, pero lo hace conservando sus raíces, como el edificio gótico, de función civil aunque de solemnidad religiosa, y como el propio título que evoca las raíces del lenguaje mallorquín”, destaca sobre Arrels David Barro, director del museo Es Baluard y comisario de la exposición. “Esta pintura site-specific enmascara y al mismo tiempo torna visible esta construcción gótica de mediados del siglo XV. El contexto se convierte en contenido, la pintura se relaciona y está en continua transformación. El tiempo se espacializa y el espacio se temporaliza. El gesto se expande y conduce la mirada mucho más allá de los límites de la pintura. Todo se transforma en superficie pictórica”, remarca.