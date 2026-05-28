Martin Simpson: "Todavía siento una enorme pasión por Dylan”

Martin Simpson (Scunthorpe, Inglaterra, 1953) está considerado el mejor artista folk del Reino Unido, un maestro en el manejo de la guitarra y el banjo, y un brillante narrador musical, como queda demostrado en una extensa discografía que comenzó a mediados de 1976, con Bob Dylan como faro. El promotor mallorquín Tomeu Gomila lo trajo por primera vez a Mallorca en 2015, repitió en 2017 y regresará el próximo sábado 30 de mayo (21.30 horas) con un concierto programado en el Auditori Municipal de Porreres (Carrer Cerdà, 21), de la mano de The Impossible Bird y dentro del programa porrerenc 'Maig Cultural'.

Afincado actualmente en Sheffield, Simpson celebra este 2026 medio siglo de carrera, toda una vida musical que tiene sus orígenes en la infancia, cuando con 12 años empezó a tocar la guitarra y dos después ya actuaba en los circuitos de pubs locales. “Recuerdo que en mi casa de la infancia, en Yorkshire, había un disco de los míticos Kingston Trio que me encantaba. Observaba la contraportada, donde aparecía uno de ellos con un precioso banjo, otro con una guitarra Martin tenor, que en aquel tiempo no tenía muchos adeptos pero hoy en día sí, y una espectacular Martín D-22. Desgraciadamente me decanté por la guitarra en lugar del banjo”, dice entre risas.

El cantante, guitarrista y compositor inglés Martin Simpson / A. Muscroft

Dylan, "un artista alucinante"

Golden Vanity fue el álbum con el que debutó, un disco que mezclaba baladas ancestrales, elementos contemporáneos del folk y algunas versiones, entre ellas el Masters of War de Dylan. “Todavía siento una enorme pasión por Dylan. Un artista alucinante y consistentemente brillante.Tiene un tema relativamente reciente (Murder Most Foul, publicada en 2020) sobre el asesinato de John F. Kennedy. Aquella canción me voló la cabeza. Creo haberla escuchado un millón de veces. Es extraordinaria”, subraya.

Su primer gran álbum llegaría en 1980, A Cut Above, con el sello especializado en folk Topic Records. “A fecha de hoy sigue siendo el sello independiente más antiguo que existe en el Reino Unido, quizá en el mundo. Lo grabé con la prestigiosa cantante June Tabor”, apunta. “Tras un largo periodo viviendo en Estados Unidos regresé a Inglaterra a principios de siglo, y desde entonces todos los discos que he grabado han sido con Topic Records. Ha sido fantástico grabar para ellos porque no son el típico sello que te vaya a dar de baja si pinchas en las ventas. A ellos lo que les preocupa es la música, así que me siento muy afortunado”, se sincera.

Para su actuación en Porreres, Simpson ha preparado un repertorio variado que incluye “desde canciones de hace 40 años que quiero pensar que he mejorado en su interpretación, hasta temas muy recientes”, como los incluidos en Skydancers (2024), uno de sus últimos trabajos más aplaudidos. “Con este disco aprendí que el resultado mejora cuanto más tiempo pases sentado en el estudio, tocando la guitarra y cantando”, señala.

En Porreres también podrán escucharse algunas canciones de su próximo trabajo, un disco que se publicará en septiembre y que llevará por título Some Kind of Jubilee. “Literalmente estoy en ese momento, en una especie de jubileo. Es un álbum del que estoy muy orgulloso, quizá el que más”, confiesa.

El nuevo disco de Martin Simpson llegará en septiembre / .

Un disco, este Some Kind of Jubilee, que ha sido grabado en los estudios que Jackson Browne tiene en Santa Monica (Estados Unidos). No ha sido una elección casual: el que fuera icono de los 70 y voz de toda una generación, con quien ha trabajado en distintas ocasiones, declaró en su momento que Simpson es uno de sus guitarristas preferidos. “¿Cuáles son los míos? De los que ya no están siento una admiración absoluta por los bluesmen Blind Willie Johnson y Robert Johnson, entre muchos otros. También destacaría a Doc Watson, que en su día colaboró con mi buen amigo Richard Hawley, quien por cierto fue quien me dio buenas referencias de Mallorca y de su público. En vida hay tantísimos buenos guitarristas: Pat Metheny, Derek Trucks, Bonnie Raitt… y Joni Mitchell, una de las mejores de todos los tiempos”.

Noticias relacionadas

Un optimista en tiempos oscuros

Ante un mundo en el que los 'Señores de la Guerra’ no dejan de multiplicarse, Simpson confía en la juventud para que el planeta siga girando en la dirección correcta. “Mi hija, que cumple 21 años el mes que viene, y sus amigas están estudiando ecología. Están estudiando cómo trabajar con animales y cómo trabajar con el medio ambiente. Me emociona muchísimo pensar en eso y creo que los jóvenes siempre cambiarán el rumbo de las cosas, eso es casi obvio, pero creo que es absolutamente maravilloso ver la positividad y el esfuerzo que los jóvenes dedican a intentar mejorar nuestra situación. Hay que ser optimista, aunque sea difícil en los tiempos que corren, y ya sabemos la capacidad que tiene la raza humana para fastidiarla. Pero hay mucha gente, de verdad, mucha, intentando cambiar el rumbo. Hay que seguir intentándolo”, reflexiona.