La pionera Iguana celebra sus 40 años «poético-teatrales» con una gran fiesta

«Hace cuatro décadas no se hacía ninguna función local fuera de las islas y ahora hablamos con una gran naturalidad de la proyección exterior del teatro de Balears y la cantidad de obras que se realizan cada año», comparó el cofundador de Iguana Teatre Carles Molinet.

En 1985 creó con Pere Fullana y Jordi Banal una compañía que se convirtió en pionera del cambio y en un referente en la creación de «todo un mundo poético-teatral que provocó una nueva visión del teatro en esta comunidad», como añadió Fullana.

Llevan un año de celebración del 40 aniversario y este sábado culminarán los actos con una gran fiesta en el Teatre del Mar «para dar las gracias a la gente» que les ha acompañado durante su trayectoria y lo sigue haciendo, «mucha y muy talentosa», señaló Banal.

En la conmemoración se presentará el libro sobre la historia de Iguana Teatre y se proyectará el documental Obrint camí, que se podrá ver de nuevo el lunes por la noche en IB3 Televisió.

Iguana Teatre / Iguana Teatre

Trayectoria

El «lugar especial» que han construido ha sumado a lo largo de este periodo la participación de 330 profesionales, de los que 126 han sido intérpretes, incluidos los populares dimonis de la Nit de Foc de la Revetla de Sant Joan.

Fueron ellos quienes crearon el correfoc del Parc de la Mar y lo organizaron durante 17 años, convirtiéndolo en toda una tradición que continúa.

La compañía, que en 2025 recibió la Medalla de Oro de la Ciudad por su aniversario, ha producido 50 espectáculos y ha llevado a cabo 2.500 funciones, que han llenado el Teatre del Mar, otros muchos espacios escénicos y la calle con casi un millón de espectadores en 40 años.

En su extensa trayectoria destacan obras como Altres veus y Memòria de’n Julià, que fueron candidatas a los Premios Max; la coproducción con el Teatre Lliure Mar de fons, galardonada como mejor espectáculo en línea en el Fringe Festival; Twist & Txèkhov; La mort de Vassili Karkov y El sopar, entre otras, que han representado en 240 poblaciones de todas las comunidades autónomas y siete países de Europa y Latinoamérica, tal como enumeró Carles Molinet en la presentación de la fiesta de aniversario.

Fiesta de aniversario

La celebración comenzará a las 19 horas con un vermut en el patio del Teatre del Mar, donde se dará la bienvenida a los asistentes, y a continuación se presentará el libro 40 anys d’Iguana Teatre, con Damià Pons y Carme Planells.

Una hora después se proyectará el documental Obrint camí, dirigido por Nofre Moyà, donde se recorre la historia de la compañía desde sus inicios hasta la actualidad a través de imágenes de archivo, cerca de medio centenar de entrevistas con figuras destacadas de la escena cultural y teatral contemporánea del archipiélago, fragmentos de los espectáculos y música a cargo de Miquel Àngel Aguiló. El evento terminará con un aperitivo y un vino para brindar por Iguana.

Representaciones

Quienes no conozcan el trabajo de la compañía o quieran volver a ver algunas de sus obras tendrán varias oportunidades este año. La primera será el sábado 13 de junio en el patio de la Misericòrdia, en el que se representará precisamente Filles de la Misericòrdia; y el mismo emplazamiento acogerá Petites tragèdies el 5 de julio, como avanzó la consellera de Cultura Antònia Roca. En noviembre, el consistorio programará en el Teatre Maruja Alfaro-Mar i Terra las producciones Twist & Txèkhov (el día 20) y Petites tragèdies (el 22).