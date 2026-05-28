La galerista Jero Martínez se jubila y se despide con una emotiva carta de los artistas, coleccionistas y demás amantes del arte

La veterana galerista Jero Martínez acaba de anunciar su jubilación y el cierre del espacio físico de la Galería Maior, que fundó en 1990 en Pollença. Comienza una nueva etapa para esta amante del arte contemporáneo, que ha dirigido una cariñosa carta de agradecimiento a los artistas, coleccionistas y colaboradores con los que ha trabajado en estas casi cuatro décadas.

“Maior nació del amor por el arte y del compromiso con los artistas. Durante todos estos años he tenido el privilegio de trabajar junto a personas que confiaron en mí y en este proyecto, compartiendo su creatividad, su energía y su visión. La confianza de las artistas ha sido el motor de cada exposición y de cada encuentro vivido juntos”, recuerda Jero Martínez. Por ello, ante todo, ha querido expresar su “más profundo agradecimiento a los artistas”, por su generosidad, confianza y entrega. “Sin vosotros, Maior no habría existido”, añade en esta carta.

Seguidamente, la que es una de las galeristas en activo con más experiencia de Mallorca se dirige a los coleccionistas, amigos del arte, seguidores y colaboradores, así como a las instituciones, comisarios, críticos y medios de comunicación. "Cada gesto, cada apoyo y cada muestra de interés han contribuido a que Maior fuera un espacio de diálogo, descubrimiento y emoción”.

Aunque su jubilación implica el fin de su etapa al frente de la Galería Maior, Martínez asegura que el arte seguirá acompañándola. “Porque forma parte de quien soy. Pero siento también la necesidad de dedicar más tiempo a mí y a mi familia, especialmente a mis nietos, que iluminan y dan sentido a esta nueva etapa de mi vida”, explica la galerista, que ya llevaba un tiempo reflexionando sobre el futuro de su galería.

“Gracias por vuestra confianza, por haber estado ahí y por formar parte de esta historia compartida. Un abrazo”, se despide el alma de Maior.