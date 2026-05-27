La pintura expandida de Katharina Grosse 'arraiga' en la Lonja de Palma

El proyecto Arrels de Katharina Grosse en el interior de la Lonja de Palma ha sido el más ambicioso y complicado de llevar a cabo en este lugar desde que hace unos tres años se recuperó como espacio expositivo. El tronco de un gran pino, que tumbó el viento en la casa del galerista Pep Pinya en Pollença, y 40 toneladas de tierra traídas de una cantera han sido el lienzo sobre el que ha pintado esta artista alemana. Su intervención, realizada con extremas medidas de protección del interior del monumento del paseo Sagrera, se podrá ver hasta el 31 de enero.

“Como artista ha sido una experiencia única, he trabajado en otras ocasiones en obras similares, pero es la primera vez que lo hago en esta constelación y en un lugar tan histórico como el edificio de la Lonja”, ha explicado Grosse este miércoles, 27 de mayo, en Palma. La artista alemana ha asistido a la presentación de Arrels, acto que ha contado con la asistencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el director del museo Es Baluard, David Barro, comisario también de esta exposición y responsable de elegir el título. “Arrels es la palabra en mallorquín para designar la raíz de un árbol, pero también significa el origen de un lugar, la tradición, la raigambre, aunque también puede traducirse como algo radical, algo que surge de la raíz, pero que sufre un cambio absoluto, como la Lonja en esta pintura site-specific”, ha compartido.

Grosse ha pintado un gran tronco de un pino caído y 40 toneladas de tierra. / B.RAMON

Arrels es fruto de la colaboración entre Govern y Es Baluard. Es un proyecto creado específicamente para ser visto en el interior de la Lonja y su montaje ha implicado un mes de trabajo, principalmente para garantizar la protección del espacio de 600 años de historia. Una vez trasladado el pino y la tierra, que se dispuso según diseñó Grosse, la artista ha estado trabajando los últimos diez días para pintarlos con llamativos colores, también el suelo, cubierto por plástico. “Mi trabajo es efímero, no es para siempre, sino que dura el tiempo que lo podemos ver, que lo podemos observar, está influido por la luz, por los espacios, es realmente un arte efímero como lo puede ser una flor”, ha explicado la creadora.

Para Marga Prohens, la obra de Grosse ha conseguido “sacudir” la Lonja. “Una vez más nos quedamos sin palabras frente a la capacidad que tiene este espacio único y emblemático de acoger diferentes proyectos de arte contemporáneo y de transformarse”, ha añadido.

Grosse coge el testigo de Joan Miró con Paysage Miró, Jaume Plensa, Pedro Cabrita Reis y Julian Opie, artistas que han protagonizado anteriores exposiciones en este edificio y que han logrado la cifra de un millón de visitantes, ha mencionado Prohens. En esta ocasión, el proyecto ha contado con la colaboración de Christoph Steinmeyer y la coordinación general de Jackie Herbst, de Es Baluard, que ha estado en permanente contacto con el estudio de Grosse.

Marga Prohens y la artista Katharina Grosse. / B.RAMON

“El arte es una manera distinta de ver la vida y por eso es algo que nos gusta integrar en nuestras casas, en nuestra propia sala de estar. La verdad que el trabajo aquí ha sido muy interesante y ha sido gracias al equipo con el que he podido trabajar”, ha agradecido Grosse durante la presentación. La artista también se ha referido a la relación entre el arte y la historia que refleja Arrels. “La vida también pasa, y aun así, existe la historia y la narración de cómo la gente ha vivido aquí durante tantos mil años. Y creo que es muy interesante unirlo: que estamos aquí, pero había alguien aquí antes y habrá alguien después de nosotros. Y creo que esto es lo que lo efímero del trabajo puede mostrar y lo que yo he experimentado cuando lo hice y cuando lo hice con otros”, ha reflexionado.

Sobre el impacto de un edificio como la Lonja, Katharina Grosse ha comentado que “es como un color beige, blanco, natural... Así que traer mi pintura aquí es fantástico, porque es tan raro, los colores son industriales, son vibrantes, son multilayers, así que vi una oportunidad para exponer mi trabajo”. También quiso “de inmediato, trabajar en el suelo, como un recorrido hacia la cima alta”, ha explicado. Obtener un pino de grandes dimensiones también fue fundamental para la realización de Arrels. "Fue muy importante encontrar el árbol correcto para la exhibición, y fuimos muy afortunados. Es triste que haya un gran viento y que los árboles se caigan, pero fue increíble que pudiéramos conseguirlo", ha apuntado.

Prohens también se ha referido a la transformación del espacio que acoge Arrels. “Hay una cosa que hace especial y única a la Lonja en todo el mundo, diría yo, y es su capacidad de convertirse en un escenario completamente diferente en cada exposición, su fuerza, su luz y el diálogo constante entre el patrimonio y la creación artística contemporánea. Porque la Lonja no es solo un edificio patrimonial excepcional, también es un espacio vivo”, ha añadido la presidenta de Baleares.

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Katharina Grosse posa con su obra dentro de la Lonja. / CATI CLADERA/EFE

Para David Barro, “es muy significativo que este empoderamiento de la pintura, de esta pintura expandida, sea también una muestra del empoderamiento que las mujeres han conseguido en el mundo del arte en el último lustro. Porque es un lujo y un placer que sea una artista la que se atreva aquí con, seguramente, el más ambicioso de los proyectos realizados en la Lonja de Palma desde un punto de vista site-especific, hacer frente a un edificio de esta magnitud, con la seguridad y la valentía de quien sabe muy bien lo que hace y su lugar privilegiado en el arte contemporáneo y reciente”, ha destacado.