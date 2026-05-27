Los grupos del Pollença Rock defienden “el músculo de la música en catalán”

Sau, Els Amics de les Arts, Pèl de Gall y Fora des Sembrat han presentado hoy en el hotel Hesperia Mallorca la tercera edición del Pollença Rock, festival que tendrá lugar los próximos 7 y 8 de julio en el Claustre del Convent de Sant Domingo de Pollença.

El festival reunirá a algunos de los nombres más destacados del pop-rock catalán y balear en una edición marcada por el diálogo entre generaciones y por la convivencia de diferentes etapas de la música en catalán. Por un lado, Sau y Fora des Sembrat representan a dos bandas que forman parte de la memoria musical de los años noventa y que han dejado huella en varias generaciones de público. Por otro, Els Amics de les Arts y Pèl de Gall simbolizan una nueva etapa del pop-rock en catalán, con grupos que se consolidaron durante los años 2000 y que han conectado con nuevos públicos sin perder la esencia de la música de proximidad y en nuestra lengua.

Pollença Rock reunirá a algunos de los nombres más destacados del pop-rock catalán y balear en un formato cercano y acogedor, pensado para disfrutar de la música en directo en uno de los espacios más emblemáticos de Pollença. La programación se abrirá el 7 de julio con Sau y Fora des Sembrat, mientras que el 8 de julio será el turno de Els Amics de les Arts y Pèl de Gall.

El único concierto de Sau y Els Amics de les Arts programado este año en Mallorca

Uno de los principales reclamos de esta edición es que Pollença Rock acogerá el único concierto de Sau y de Els Amics de les Arts programado este año en Mallorca. Sau, liderado por Pep Sala, forma parte de la memoria musical de varias generaciones y mantiene una conexión muy especial con el público isleño. Els Amics de les Arts, por su parte, son una de las bandas más queridas del pop catalán actual, con una trayectoria consolidada y una gran acogida en Mallorca.

El cartel se completa con Pèl de Gall, una de las formaciones más representativas de la escena musical menorquina, y Fora des Sembrat, grupo referente del pop-rock mallorquín y muy arraigado a la historia musical de la isla.

En el acto de presentación, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Pollença, Miquel Àngel Sureda, ha destacado que el Claustre de Sant Domingo “es el epicentro cultural de Pollença” y ha puesto en valor que el municipio pueda acoger “a cuatro grupos referentes de diferentes generaciones del pop-rock en catalán” en un entorno único.

Además, Pep Sala, miembro de Sau, ha destacado la emoción de volver a Mallorca y ha asegurado que el concierto de Pollença será “muy especial”, con un espectáculo que combina música en directo e imágenes del biopic sobre la historia del grupo. “La gente quiere volver a cantar esas canciones que forman parte de su vida, y estoy seguro de que en Pollença será un éxito”, ha afirmado.

Por otra parte, Els Amics de les Arts han subrayado la conexión que mantienen con el público mallorquín y han definido el concierto como “una celebración de la vida, la música y estos 20 años de trayectoria”. El grupo también ha reivindicado “el músculo de la música en catalán” compartiendo cartel con Sau, Pèl de Gall y Fora des Sembrat.

Desde Pèl de Gall, Francesc Pons ha remarcado “el orgullo” de formar parte de un cartel con bandas que han sido referentes para el grupo menorquín y ha invitado al público a vivir “un concierto único en un espacio espectacular e histórico como el Claustre de Sant Domingo”.

Fora des Sembrat ha destacado el valor simbólico de compartir escenario con Sau por primera vez desde los años noventa y ha asegurado que el concierto servirá como “preámbulo” de la celebración de los 35 años del grupo. “La gente quiere volver a escuchar aquellas canciones por un motivo emocional”, han afirmado.

Noticias relacionadas

Con esta tercera edición, Pollença Rock refuerza su identidad como festival de música en catalán y como una cita pensada para vivir los conciertos de cerca, en un ambiente especial y con una programación capaz de conectar diferentes generaciones. El Claustre del Convent de Sant Domingo se convertirá, durante dos noches, en un punto de encuentro para celebrar la música, la cultura y la fuerza del directo en uno de los entornos más emblemáticos de Pollença.