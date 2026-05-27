Cinema Lliure volverá a las playas de Mallorca con proyecciones gratuitas entre el 25 de junio y el 2 de julio: consulta aquí la programación

El ciclo Cinema Lliure a la Platja vuelve este verano a las playas de Mallorca con una nueva programación de cine gratuito al aire libre. La iniciativa celebrará su quinta edición en la isla entre los días 25 de junio y 2 de julio, con proyecciones en Pollença, Manacor, Alcúdia y Palma.

Las sesiones tendrán lugar al atardecer, entre las 21:30 y las 22:00 horas, y reunirán una selección de largometrajes y cortometrajes centrados en cuestiones como las relaciones personales, la identidad o el sentimiento de pertenencia.

Cuatro largometrajes y cine balear

La programación de este año incluye los largometrajes ‘Molt lluny’, protagonizado por un Mario Casas en uno de sus papeles más alejados de sus registros habituales; ‘La chica zurda’, centrada en la complejidad de la relación entre madre e hija; además de ‘La llum de l’Aisha’ y ‘La misteriosa mirada del flamenco’. Cada sesión estará precedida por la proyección de cortometrajes realizados por cineastas baleares dentro de las secciones Talent+, Nou Talent y FILMETS.

Entre los trabajos seleccionados figuran ‘Eixam’, de Eugenia Sampedro; ‘En el nom de les flors’, de Josep Alorda; ‘Les imatges arribaren a temps’, de Jaume Carrió; ‘Arrange room’, de Paula Sastre de la Dedicación y Laura Ferrer Vergara; y ‘Correspondencias afásicas’, de Sergi Nicolau. Además, la sección FILMETS llegará por primera vez a Mallorca con el cortometraje ‘La Barraca’, dirigido por la mallorquina Júlia Castaño.

Pollença abrirá la programación

Como en anteriores ediciones, Pollença será el municipio encargado de inaugurar el ciclo. La playa de Tamarells, en el Port de Pollença, acogerá el 25 de junio la proyección de ‘La llum de l’Aisha’ y, al día siguiente, ‘Molt lluny’. Antes de cada largometraje podrán verse los cortos ‘Arrange room’ y ‘En el nom de les flors’, respectivamente.

Proyecciones en Porto Cristo, Alcúdia y Palma

La siguiente parada será la playa de Porto Cristo, en Manacor, donde se proyectarán ‘La chica zurda’ y ‘La misteriosa mirada del flamenco’ los días 27 y 28 de junio. En estas sesiones también se exhibirán los cortometrajes ‘Les imatges arribaren a temps’ y ‘La Barraca’. El ciclo volverá igualmente a Alcúdia con una única jornada de proyección, en la que podrá verse ‘La llum de l’Aisha’ junto al corto ‘Arrange room’.

La siguiente parada será la playa de Porto Cristo, en Manacor, donde se proyectarán ‘La chica zurda’ y ‘La misteriosa mirada del flamenco’ los días 27 y 28 de junio. / .

Por su parte, Palma recuperará este año dos noches de cine en la playa de ses Fontanelles, junto al Balneario 14. Allí se proyectará ‘Molt lluny’ el 1 de julio y ‘La llum de l’Aisha’ el 2 de julio.

Una limpieza de playa como novedad

La principal novedad de esta edición será una recogida de residuos organizada con el apoyo del Museu Marítim de Mallorca y coordinada por la Fundació Mallorca Preservation. La actividad se celebrará antes de la proyección del 2 de julio en ses Fontanelles y contará con un máximo de 30 personas voluntarias, que recibirán como recompensa una visita guiada al Museu Marítim de Mallorca de Palma. Con esta iniciativa, Cinema Lliure mantiene su apuesta por la concienciación ambiental y la protección del entorno litoral.

La programación ha sido presentada este miércoles en el Museu Marítim de Mallorca con la participación de la directora de Cinema Lliure, Juliana Spadano; la integrante del equipo de producción y programación Paula Labazuy; el director del museo, Albert Forés; y el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal.

La programación ha sido presentada este miércoles en el Museu Marítim de Mallorca / Cinema Lliure a la Platja

Durante el acto, Spadano recordó que el proyecto nació hace quince años en Barcelona y llegó hace cinco a Mallorca con el objetivo de acercar “cine de calidad y en versión original” al público y dar visibilidad a producciones catalanas y baleares, así como al talento emergente local.