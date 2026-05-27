Art Palma Contemporani se despide de la galerista de Maior, Jero Martínez, por su jubilación

Una emocionada Jero Martínez, la galerista de Maior, recibió este miércoles un cálido aplauso y muchos abrazos de sus compañeros de profesión en Art Palma Contemporani por su jubilación.

Quien fue una de las cofundadoras de la asociación les dijo adiós con un matiz: «Es una despedida como galerista, pero nos veremos con otra mirada».

Es una de las históricas en el negocio de las artes visuales en Mallorca, cuyo espacio expositivo abrió en Pollença hace 36 años, y dio las gracias «a todos aquellos que han hecho que la galería Maior haya llegado hasta donde está», y que continuará en nuevas manos.

El homenaje tuvo lugar tras la rueda de prensa de Art Palma Summer, que se celebrará el 4 de junio.

Jero Martínez durante el reconocimiento / APC

Horario

La 11 edición de la apertura de galerías de 18 a 22 horas para dar la bienvenida al verano ofrece casi 50 exposiciones con alrededor de un centenar de artistas, donde «el talento local está en el centro del programa», tal como destacó el actual presidente de la entidad, Fran Reus.

Una de las muestras más esperadas es la del escultor pollençí Joan Cortés, La temptació de les formes, en 6a Taller i Galeria d’Art.

Otros artistas isleños que participan en Art Palma Summer son Alejandro Javaloyas, con una individual en Reus, y Ñaco Fabre, en una colectiva en Kant Gallery, recién incorporada a la asociación y que se encuentra en Santanyí.

En la localidad del Migjorn habrá además exposiciones en la casa de cultura Ses Cases Noves, con las obras de J. M. Ramírez Suassi y Pau Aguiló; entre otros artistas.

PhotoFest

Art Palma Summer coincide con la primera edición del festival bienal dedicado a la fotografía, PhotoFest, por lo que los espacios culturales también tienen obras de fotógrafos tan reconocidos como Joan Fontcuberta, con Cámara de las maravillas (Wunderkammer), en el Casal Solleric.

Se trata de «una de las mejores exposiciones de la legislatura», señaló el coordinador de Cultura del ayuntamiento de Palma, Fernando Gómez de la Cuesta.

En la Misericòrdia, del Consell, tienen las realizadas por Bandia Ribeira (Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2025) y Beatriz Polo Iañez (Premi Mallorca de Fotografia Talent Illenc 2025), entre otras.

Las galerías de arte apuestan asimismo por el talento nacional e internacional, con un programa que incluye artistas de gran nivel, como Daniel Arsham, Martin Creed, Jannis Kounellis, Lydia Blakeley, Erwin Olaf, Alejandro Corujeira y Karlos Gil, todos ellos de diversas generaciones y con lenguajes artísticos variados, tal como señaló el presidente de Art Palma Contemporani.

Colectiva en Can Balaguer

Además, en Can Balaguer, la colectiva bajo el título The house and the forest «es otro de los platos estrella», dijo Gómez de la Cuesta, y plantea insertar el bosque en el casal del Ayuntamiento a través de las obras de Rosa Caterina Bosch, Louise Hopkins, Ken Kiff, Jennifer Latour, Edward Lipski, Joan Miró, Asunción Molinos Gordo, Janice McNab, Joana Vasconcelos y autores anónimos de exvotos mallorquines.

Y no solo habrá artes visuales, ya que la galería Kewenig ofrece a las 21 horas un diálogo entre la bailarina y coreógrafa mallorquina Mar Aguiló y el músico, antropólogo y fonografista Txema González de Lozoyo.