El Teatre Principal de Palma pone en marcha las visitas guiadas teatralizadas

El Teatre Principal de Palma ha organizado la visita guiada teatralizada Sa Bubota des Teatre, un espectáculo especialmente dirigido a familias. Con dirección y dramaturgia de Joan Gomila y escenificada por la compañía La Fornal, esta propuesta dará a conocer los secretos y espacios de este histórico teatro.

Según ha informado el Principal, se han programado dos funciones inaugurales, el sábado 30 de mayo, a las 17 horas, y el sábado 6 de junio, a las 12 horas. A cada una de estas visitas pueden asistir hasta 20 personas y la entrada es gratuita, aunque se debe sacar la invitación en taquilla o en la web.

Sa Bubota des Teatre está interpretada por Irene Salord, Antoni Adrover y Marina Font, que serán los encargados de ir desvelando información sobre el Teatre Principal, el edificio que lo acoge, además de otras curiosidades como sus trabajadores, tareas, estructuras y todo lo que integra este teatro.

“Con las visitas cumplimos un nuevo hito en la puesta en valor del edificio y su historia, colaboramos con una compañía teatral mallorquina especializada en piezas de teatro familiar y esperamos que Sa Bubota tenga muchos amiguitos que le acompañen en su viaje”, ha manifestado Miquel Martorell, director del Teatre Principal.

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Sa Bubota des Teatre forma parte del proyecto 2024/2030 de la actual dirección del Principal de Palma. Tras estas dos primeras visitas guiadas, está previsto que haya más funciones durante la nueva temporada 2026/2027.