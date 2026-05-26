Rata Cultura lleva el arte del tatuador Nil Marqués a Nueva York

El universo Rata Cultura sigue expandiéndose y en ese crecimiento viajará de nuevo a Nueva York, esta vez para montar una exposición con las obras del artista y tatuador Nil Marqués. Allí, la Minimal Gallery mostrará una veintena de sus obras, en las que ha empleado tinta china y acrílicos sobre papel para transmitir la esencia del arte ukiyo-e de la pintura japonesa. Imágenes que podrían pasar por clásicas, pero en las que algo denota que la tecnología ha intervenido forman Inevitable, que se inaugurará el 20 de junio y permanecerá en la galería del neoyorquino barrio de Bushwick hasta el 20 de agosto.

“Es un hito para Rata Cultura organizar nuestra primera exposición fuera de Mallorca y que sea en Nueva York, una ciudad en la que ya hemos trabajado bastante y creo que va a ser una gran experiencia”, comenta Edy Pons, impulsor junto a Miquel Ferrer de esta agencia de comunicación, gestión cultural y de organización de actos como el Festival de Literatura Expandida a Magaluf (FLEM) o Tinta il·lustre, además de ser propietarios de la librería Rata Corner. “Demuestra que el trabajo que hacemos para conectar diferentes ciudades y diferentes agentes culturales hace que luego surjan cosas”, añade su socio sobre esta primera colaboración con la galería Minimal.

El artista ha creado una veintena de obras en papel para esta exposición. / B.RAMON

Dirigida por dos españoles, este espacio expositivo conocía las actividades que en Nueva York ha llevado a cabo el FLEM con Melià. “Nos propusieron hacer una exposición conjunta, comisariada por nosotros, una vez al año y vimos bastante claro que el primero tenía que ser Nil, sobre todo por el talento que tiene con la pintura”, añade Pons.

Nil Marqués ha planteado esta exposición como una continuación de Machines of Beauty, una muestra que se pudo ver en Palma en 2023 y en la que ya avanzó su interés por lo robótico. En esta ocasión, plantea cómo el avance tecnológico afecta a la naturaleza y a todos los ecosistemas y cómo hay que convivir con ello. “A veces la naturaleza gana, a veces la tecnología pasa por delante, es un poco como el tiempo que estamos viviendo ahora”, explica el artista, que reconoce que su arte está muy condicionado por lo que veía y leía desde niño, “la ciencia ficción, tanto a nivel cine como literatura, cómics, el anime japonés como películas del estilo Terminator”.

Para Inevitable, palabra que se escribe igual y significa lo mismo en catalán, castellano e inglés, como apunta Marqués, el artista ha pintado unas imágenes que podrían parecer clásicas, pero dándole una vuelta para introducir un toque moderno, de tecnología… Así, en un paisaje típico aparecen varios postes de electricidad, o el rostro de un samurái se nos presenta distorsionado… El título de la exposición tiene mucho que ver con el mensaje que hay detrás de estas obras, “tanto la tecnología es inevitable, como la fuerza de la naturaleza también es inevitable. Son cosas que siempre pasan por delante y muchas veces no hay vuelta atrás”, señala el artista.

Nil Marqués comenzó a tatuar en 2003 y en 2006 se trasladó de su Ciutadella natal a Palma, donde abrió su estudio de tatuajes Hollow Gallery Tattoo, situado en la calle Horts. En estos años ha tatuado en Londres, Milán, Montreal, Los Ángeles y Nueva York, adonde regresará como pintor. En los próximos meses también expondrá de nuevo en Palma, en Menorca y, en noviembre, en Japón. Su paso a la pintura sucedió después de mucho tiempo siendo tatuador. “Necesitaba expresar de otra manera, necesitaba ya otros formatos, otras técnicas y un poco más de libertad creativa”, explica. “Cuando pinto, no noto que estoy trabajando, es una cosa que estoy disfrutando”, afirma.