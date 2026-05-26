El pianista noruego Pål Eide Page inaugurará el Festival Internacional de Música de Deià este 27 de mayo, con un concierto en Son Marroig, a las 19.30 horas. La 48 edición de este ciclo musical contará con un total de 50 actuaciones programadas hasta el próximo mes de octubre entre diferentes sedes repartidas por Mallorca.

El Festival de Deià volverá a contar con figuras internacionales y con músicos de Baleares en esa cincuentena de conciertos, de los que ya ha habido un adelanto en Menorca e Ibiza. Este año, la música sonará en Son Marroig, en la Fundació Miró, en el Palau March de Palma, en el claustro de Sant Francesc en Sineu, en el agroturismo Sa Bassa Rotja de Porreres y en las bodegas Santa Catarina de Sencelles. El precio de cada entrada será de 30 euros, según figura en el programa.

Más allá de Belle: ¡un sueño atemporal! es el título del concierto que Pål Eide Page, pianista afincado en Dinamarca, ofrecerá este miércoles en Son Marroig. Será la primera presentación en público del programa completo del que será su próximo álbum, que él describe como un viaje musical a través de la belleza, la memoria y el tiempo.

Este pianista será uno de los 42 artistas que participarán en esta 48 edición del Festival Internacional de Música de Deià. La siguiente cita será el jueves, 28 de mayo, con el dúo de piano a cuatro manos a cargo del pianista danés Kasper Bach y el director artístico del festival Alfredo Oyagüez Montero, en el agroturismo Sa Bassa Rotja en Porreres.

En el mismo escenario tendrá lugar el siguiente concierto, en este caso de violonchelo, con Pau Cardona, el 11 de junio. El repertorio de esa velada incluirá desde grandes clásicos hasta estándares de jazz y éxitos pop.

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Las citas musicales se irán sucediendo durante los meses de verano hasta octubre. El día 2, el italiano Massimo Mercelli (flauta) y el iraní Ramin Bahrami (piano) ofrecerán el concierto Bach y familia, en el auditorio del Palau March. Por último, el 15 de octubre, Alfredo Oyagüez dará una charla concierto con obras de Bach, Mozart, Schubert, Brahms, Turina, Silvestrov, Debussy y Granados, en Sa Bassa Rotja.