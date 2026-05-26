El FLEM convoca dos becas de creación literaria de 10 días en Magaluf

El Festival de Literatura Expandida de Magaluf, el FLEM, ha convocado la primera residencia literaria en la localidad, de dos becas de creación literaria de 10 días de duración en el hotel Innside Calviá Beach para escritores en catalán y en inglés.

Este programa de apoyo a la creación literaria incluye el alojamiento en el hotel, el desplazamiento, una dotación económica de 500 euros y la participación en la próxima edición del festival, ha informado el certamen en una nota.

La creación de esta residencia responde a la voluntad del FLEM de reforzar su compromiso con los nuevos procesos de creación literaria y con las generaciones emergentes de autores.

El festival que organizan la librería independiente Rata Corner y la marca hotelera Innside by Meliá aspira a consolidar Magaluf como "un espacio activo no solo de difusión y celebración de la literatura, sino también de producción y acompañamiento a la escritura contemporánea".

La residencia ofrece "condiciones reales de trabajo creativo", al facilitar "tiempo, concentración y contexto", en el centro del ecosistema cultural del festival.

La residencia consta de dos plazas, una está dirigida a escritores con residencia habitual en España —emergentes o consolidados— que tengan un proyecto literario en curso en lengua catalana, y otra para aquellos escritores establecidos en Gran Bretaña que hayan publicado previamente en lengua inglesa y tengan un proyecto en curso en inglés.

Además los autores residentes, podrán conocer el tejido cultural y literario local, ya que participaran en las jornadas profesionales de FLEM 2026, apenas al finalizar su estancia, en "una transición natural entre el tiempo de crear y el espacio de compartir".

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 15 de junio. Las candidaturas pueden enviarse a través del formulario disponible en la web del festival www.flemfestival.com

La sexta edición del festival de Literatura Expandida a Magaluf tendrá lugar del 1 al 4 de octubre, recuerda la nota.