Elena Furiase, actriz en 'Mallorca Confidencial': "Me impone actuar delante de mi madre"

La actriz Elena Furiase, de la saga familiar de los Flores, forma parte del elenco de la película Mallorca Confidencial, que el viernes llega a las salas de cine y este martes celebra su preestreno en Calvià.

Interpreta a la joven gitana Tina, cuyos padres salieron del poblado controlado por la narcotraficante la Chusa y ella «se convirtió en la primera universitaria de Son Canal», como narra su amiga Nela en una escena del largometraje protagonizado por Lolita Flores, su madre.

La presentación del filme en la isla «nos da mucho respeto porque es una historia ambientada aquí», según reconoció en referencia a que está inspirada en la matriarca de Son Banya, la Paca. Lolita es la Chusa, con quien comparte dos secuencias, aunque sin diálogo entre ambas.

«Estaba bastante relajada, ya que no me iba a enfrentar a ella, entre comillas, como actriz. En ese sentido sí que me impone actuar delante de mi madre, incluso me da vergüenza», confesó.

«Como la conozco –añadió–, pienso ‘¿me estará mirando como personaje o me estará juzgando como madre?’ Sin embargo, todo eso me lo quito porque soy una profesional», tal como afirmó la intérprete.

Disfrutó de compartir con Lolita «momentos del rodaje y coincidir en el hotel. Obviamente, cuando me dijeron que me habían cogido para esta película, en la que estaba ella, me alegré. La oportunidad de trabajar con la familia es como cuando lo haces con amigos, que se hace mucho más fácil».

Quitar estigmas

Sobre su personaje, destacó que refleja la situación de numerosos jóvenes que «están saliendo del mito que estigmatiza a los gitanos, que parece que están en barriadas marginales y no pueden dedicarse a otra cosa, aunque no es así. Cuando te pones a investigar un poco, ves que hay abogados, jueces, médicos, panaderos, barrenderos, músicos, artistas, etc. y lógicamente habrá algún delincuente gitano, como los hay payos y de todas las razas».

«Pero no por eso debemos generalizar y yo creo que gracias al esfuerzo de todos estamos quitándonos algo el estigma», en palabras de la actriz, cuyo personaje «demuestra que siempre existe una opción B para poder salir de una vorágine, en este caso un poblado con narcotráfico y asuntos un poco turbios».