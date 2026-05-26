El Consell visita las obras de artistas mallorquines en el Museo Reina Sofía

La visita institucional al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se ha enmarcado en el viaje a Madrid con motivo de la participación del Consell de Mallorca en la exposición del Museo del Prado, donde se han presentado dos obras medievales del Museo de Mallorca. Este encuentro ha permitido combinar la proyección del patrimonio histórico de la isla con el reconocimiento de los artistas vinculados a Mallorca que hoy forman parte de proyectos expositivos destacados, como el del Museo Reina Sofía de Madrid.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y el secretario autonómico de Cultura y Deportes del Govern de las Illes Balears, Pedro Vidal, han podido conocer de primera mano la nueva propuesta expositiva de la colección permanente del museo, Arte contemporáneo 1975–presente, que incorpora artistas vinculados a Mallorca.

El recorrido incluye obras de Miquel Barceló, Toni Catany, Ana Laura Aláez, Susy Gómez y Joan Miró, entre las cuales destaca una pieza de gran formato de Gómez dedicada al Cavall Bernat, que convierte un símbolo del paisaje mallorquín en imagen central dentro de uno de los museos de referencia del arte contemporáneo en Madrid.

Galmés ha celebrado la emoción de ver cómo una obra dedicada al Cavall Bernat ocupa un lugar tan relevante en un museo de referencia internacional: «Hablamos de un símbolo profundamente arraigado a nuestro paisaje y a nuestra identidad, que hoy dialoga con el arte contemporáneo internacional y proyecta Mallorca con toda su fuerza cultural».

Visita guiada

La visita guiada ha sido conducida por Carlota Álvarez Basso, jefa de Relaciones Institucionales del museo, quien, junto con Carlos Urroz, actual director del Gabinete Institucional del Reina Sofía y exdirector de ARCOmadrid entre 2011 y 2019, han participado en la recepción institucional a la delegación mallorquina.

Durante el recorrido, se ha explicado cómo la creación balear se sitúa en un lugar relevante dentro del discurso del nuevo relato museográfico de la nueva propuesta expositiva de la colección permanente, Arte Contemporáneo 1975–presente. Por otro lado, la artista Susy Gómez también ha asistido a la visita institucional y ha podido compartir la mirada que inspira su obra y la importancia de proyectar la identidad mediterránea en un contexto internacional.

Artistas

El museo incorpora un conjunto amplio y significativo de obras de creadores vinculados a Mallorca, entre los cuales destaca Miquel Barceló (Felanitx, 1957), con 35 piezas que combinan pintura y escultura, que dialogan con la materia y el gesto, entre las que encontramos obras escultóricas como Animal del pintor y Trucha, o Endemismos, Two Poles y El artista animalista dentro de su producción pictórica.

La artista Susy Gómez (Pollença, 1965) aporta cinco obras incluidas en el proyecto expositivo Big Sur. Neue Spanisch Kunst / Arte Nuevo Español, entre las cuales destaca Montaña Cavall Bernat, inspirada en el paisaje de Cala Sant Vicenç. En este mismo proyecto, Ana Laura Aláez (Bilbao, 1964, residente en Mallorca) presenta trece piezas que refuerzan un lenguaje escultórico y performativo que interroga identidades, cuerpos y espacios.

También está presente Joan Miró (Barcelona, 1893 – Palma de Mallorca, 1983) con la obra Tela quemada 4, incorporada en el nuevo recorrido expositivo del Museo Reina Sofía. La pieza forma parte de la serie de «telas quemadas» que Miró desarrolló en los años setenta, una etapa marcada por la voluntad de romper con los límites tradicionales de la pintura y explorar nuevos lenguajes expresivos a través del gesto, la materia y la destrucción del propio soporte pictórico.

Finalmente, cabe destacar la presencia de Toni Catany (Llucmajor, 1942–2013), con cuatro de sus obras que aportan una mirada fotográfica profundamente mediterránea: S/T (bodegón), Desnudo, Puig de Mina, Santa Eulàlia y Natura morta. Las cuatro piezas forman parte del recorrido expositivo «Cuatro direcciones: fotografía contemporánea española, 1970–1990».

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Todos estos artistas proyectan una imagen potente de la creatividad artística vinculada a Mallorca y sitúan la isla dentro de los grandes discursos del arte contemporáneo internacional. La visita ha sido una oportunidad para reafirmar el compromiso institucional con la difusión del patrimonio cultural de Mallorca y con su proyección exterior.