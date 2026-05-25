El Prado acoge dos obras del Museu de Mallorca en su nueva exposición

El Consell de Mallorca participa en una exposición del Museo Nacional del Prado con dos obras medievales del Museu de Mallorca: La Tabla de la crucifixión y El Retablo de Santa Quiteria. Ambas piezas forman parte de la muestra A la manera de Italia. España y lo gótico mediterráneo (1320-1420), que ha sido inaugurada este lunes, 25 de mayo, y se podrá visitar hasta el 20 de septiembre. La exposición reúne más de un centenar de obras procedentes de diferentes lugares españoles e internacionales, y ofrece una mirada renovada sobre los intensos intercambios artísticos entre la península Ibérica e Italia durante el Trecento, ha destacado la institución insular en una nota.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, han asistido al acto inaugural. Galmés ha señalado que «la presencia de estas dos obras del Museu de Mallorca en el Prado confirma la proyección exterior del patrimonio artístico de la isla y refuerza el papel que juega en los grandes relatos museográficos del Estado».

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, han asistido al acto inaugural / Consell de Mallorca

Por otro lado, la vicepresidenta ha destacado el trabajo técnico llevado a cabo por las restauradoras Estrella Armendáriz y Caterina Fiol durante febrero, que ha permitido presentar las obras en las mejores condiciones y reforzar el compromiso de la institución insular con la conservación y la difusión del patrimonio.

La muestra del Prado parte de una idea central: sin Italia es difícil entender el paisaje artístico de la península Ibérica a finales de la edad media. La llegada de artistas, la circulación de obras y el intercambio de técnicas y de iconografías dejaron una impronta profunda en la cultura visual del periodo. Este diálogo constante entre las dos orillas del Mediterráneo dio lugar a un arte permeable, mestizo y extraordinariamente creativo, en que maestros locales e influencias italianas se combinaban para generar lenguajes nuevos y sorprendentes.

En este contexto, las dos obras del Museu de Mallorca tienen un papel especialmente significativo. La Tabla de la crucifixión (1343–1358), procedente de la capilla real de Santa Ana de La Almudaina, es un ejemplo excepcional del gótico mallorquín, con una escena central rodeada de figuras estilizadas y un fondo dorado que evidencia la influencia italogòtica. Su calidad formal y el uso de pigmentos de alta pureza la sitúan entre las creaciones más relevantes de la pintura medieval de la isla.

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El Retablo de Santa Quiteria (can. 1346), atribuido al pintor Joan Loert y originario del antiguo Hospital de Sant Antoni de Palma, es una obra monumental que narra en doce escenas la vida y martirio de la santa. La composición destaca por la fuerza narrativa, y constituye un testigo de excepción del gótico mediterráneo y de la circulación de modelos visuales entre Mallorca y otros centros artísticos del siglo XIV.