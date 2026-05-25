«Me gusta ese juego mental que se establece en una novela negra»

La periodista Elisabeth Anglarill (Barcelona, 1967) se estrena como escritora de ficción con una novela negra, Los malos muertos (Siruela), que consta de dos tramas en tiempos diferentes. Con años de experiencia como directora de documentales, los últimos en el programa Imprescindibles de La 2, se estrena en el género policíaco. Este lunes, 25 de mayo, presenta el libro en Palma, en La Biblioteca de Babel, a las 19 horas.

¿Qué le llevó a dar el salto a la novela, y más concretamente a la policíaca?

Creo que el salto de la no ficción a la ficción es un salto orgánico para una periodista. Quiero decir, trabajamos con las mismas herramientas, con las palabras, contamos historias, con lo cual eso también es lo mismo. O sea, un documental como los que yo hago, un reportaje, requiere una estructura narrativa, pero evidentemente tiene que estar completamente agarrada a la realidad, ser verosímil y dar fe de lo que te están aportando los testimonios o lo que estás viendo. Evidentemente en la ficción esas preliminares no existen y esa sujeción a la realidad no es así. Pero la verdad es que lo hice como un reto también conmigo misma. Y supongo que la policíaca porque soy una gran lectora de novela negra y porque me gusta ese juego mental que se establece dentro de una novela negra, creo que es una lectura en absoluto pasiva, sino que te está inquiriendo constantemente como lectora a que tú también participes, juegues e intentes descubrir qué está sucediendo ahí.

Empúries es casi un personaje más, escenario de las dos tramas. ¿Qué le une a este lugar?

Empúries, L’Escala, la comarca de l’Empordà forman parte de mi paisaje sentimental de adopción. Es un lugar que, desde que tengo uso de razón, he pisado, con lo cual está muy vinculado a mis recuerdos, y es un lugar que me gusta, donde recargo pilas y que además me da mucha paz y me ayuda mucho a ser creativa y a pensar. Entonces, qué más fácil que surgiera allí una historia como la que planteo en Los malos muertos.

Ha explicado que, en un principio, no pretendía hacer dos historias en diferentes tiempos...

Sí, la verdad es que la que primero surgió es la 1912, pero, claro, el peso histórico era muy fuerte, incluso se podía comer la novela negra y, por otro lado, me interesa mucho la idea de cómo se construye un relato, quién construye la historia y para eso necesitaba más margen de tiempo, llegar hasta el futuro de ellos, el presente para nosotros. Entonces decidí que ubicaba una trama en la actualidad, también porque surgió la idea de un personaje femenino fuerte que me encajaba mucho más en 2012. Y ya decidí liarme la manta a la cabeza. Pero bueno, así podía darse esa fluidez y esa idea de que el pasado se va filtrando por grietas y tiene repercusiones en el presente.

La protagonista, Alex Sabell, no es la típica policía dura. Todos los personajes tienen sus traumas.

Es intencionado, quería huir precisamente de los arquetipos, quería que los personajes fueran complejos, que tuvieran evoluciones, que hubiera un arco del personaje y que incluso en algún momento cometieran errores o fueran contradictorios o incoherentes porque todos lo somos con nosotros mismos. Para empezar, Alex Sabell es una policía local, que normalmente no intervienen en investigaciones judiciales, aunque es algo verosímil, y, por otro lado, quería que fueran personajes con capas. Mi idea era que la propia novela fuera como un yacimiento arqueológico en el que te puedes quedar en la superficie, en el entretenimiento de quién es el asesino, o puedes ir cavando, cavando, cavando y encontrando capas en profundidad, sacando otras cosas.

El periodismo, una investigación policial y la arqueología tienen en común que buscan reconstruir una historia.

Exactamente, totalmente. Ahí sí que igual la parte mía que está en esta novela es esa pasión por investigar, por documentarme, por ir a desentrañar la verdad, si es que existe una sola verdad.

¿Su experiencia en documentales se refleja en su narrativa?

Quizás hay un esfuerzo por imaginarse visualmente las cosas que intento trasladar al libro. Es decir, que haya descripciones que sean lo más visuales posible y quizás esa parte sí que es a la que estoy acostumbrada, a pensar en imágenes, porque hago documentales. Igual que he hecho un proceso de aproximación a la novela desde la investigación previa de una época y también de unos procedimientos policiales, criminalísticos.

En la novela también habla del expolio. En Mallorca tenemos ejemplos recientes...

El expolio está en el pasado, está en 1912, cuando todavía el concepto de patrimonio no se había consolidado como tal, no tenía un apoyo legislativo todavía y, por otro lado, actualmente, que está muy tipificado como delito, continúa sucediendo. No diría que cada día, pero con cierta frecuencia aparecen informaciones como la que citaba.

La editorial presenta ‘Los malos muertos’ como una novela negra, pero luminosa.

Sí, yo estoy menos en lo truculento y más en la profundidad psicológica de los personajes, eso, por un lado. Y por otro, sí que es una novela sombría y oscura en lo que tiene, de cómo nos marca el pasado y de lo que ha sucedido en el pasado, que es una bola de plomo negra que está ahí detrás de nosotros todo el tiempo, pero es luminosa porque sucede bajo el sol, sucede en el Mediterráneo, en un lugar precioso, en el que parece que nada pueda perturbar la paz.

¿Habrá una segunda novela con alguno de estos personajes?

Noticias relacionadas

El lector o la lectora que tenga a bien llegar al final de la novela, va a saber que hay continuación y va a saber cuál va a ser.