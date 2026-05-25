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El Castillo de Bellver acoge el concierto benéfico del centenario de 'La Balanguera' con el Orfeó Balear

El recital tendrá lugar el 30 de mayo a las 20:00 horas y destinará su recaudación a Mallorca Sense Fam

Cartel promocional de este concierto benéfico.

Cartel promocional de este concierto benéfico.

Redacción Cultura

Palma

El Castillo de Bellver será el escenario del Concierto Benéfico Aniversario 100 años de La Balanguera, una cita cultural y solidaria que reunirá música, patrimonio, tradición mallorquina y compromiso social. Será el próximo 30 de mayo, a las 20:00 horas y será a beneficio de la organización Mallorca sense Fam.

El concierto se enmarca en la conmemoración del centenario del estreno de La Balanguera, una obra que forma parte del imaginario colectivo mallorquín y que, cien años después, sigue emocionando a distintas generaciones. En este contexto, el Castillo de Bellver ofrecerá un marco único para celebrar la fuerza de la música coral y la vigencia de las raíces culturales de Mallorca.

Unos 150 cantantes participarán en este concierto.

Unos 150 cantantes participarán en este concierto. / .

El evento contará con la participación del Orfeó Balear, el Orfeó de Mallorca y el Orfeó Infantil Balear, con más de 150 cantaires en total en el escenario, en una velada dedicada a las canciones de la pagesia y al repertorio popular mallorquín. El concierto culminará con una gran cantada conjunta final de La Balanguera, símbolo musical de Mallorca y pieza profundamente arraigada en la identidad cultural de las Illes Balears.

La entrada tendrá un carácter benéfico, con un precio de 15 euros, y la recaudación irá destinada a Mallorca Sense Fam, entidad que trabaja para ayudar a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

La velada estará presentada por el glosador Felip Munar, que aportará una mirada poética y popular al concierto. La dirección musical correrá a cargo de Daniel Mulet y Malena Moncadas, y contará además con la participación de la solista Paula Riera.

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La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palma, Palma Cultura, Es Cultura, Mallorca Sense Fam y la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles, y está organizada por el Orfeó Balear y los Clubes Rotarios de Mallorca

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