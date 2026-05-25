El Castillo de Bellver acoge el concierto benéfico del centenario de 'La Balanguera' con el Orfeó Balear
El recital tendrá lugar el 30 de mayo a las 20:00 horas y destinará su recaudación a Mallorca Sense Fam
El Castillo de Bellver será el escenario del Concierto Benéfico Aniversario 100 años de La Balanguera, una cita cultural y solidaria que reunirá música, patrimonio, tradición mallorquina y compromiso social. Será el próximo 30 de mayo, a las 20:00 horas y será a beneficio de la organización Mallorca sense Fam.
El concierto se enmarca en la conmemoración del centenario del estreno de La Balanguera, una obra que forma parte del imaginario colectivo mallorquín y que, cien años después, sigue emocionando a distintas generaciones. En este contexto, el Castillo de Bellver ofrecerá un marco único para celebrar la fuerza de la música coral y la vigencia de las raíces culturales de Mallorca.
El evento contará con la participación del Orfeó Balear, el Orfeó de Mallorca y el Orfeó Infantil Balear, con más de 150 cantaires en total en el escenario, en una velada dedicada a las canciones de la pagesia y al repertorio popular mallorquín. El concierto culminará con una gran cantada conjunta final de La Balanguera, símbolo musical de Mallorca y pieza profundamente arraigada en la identidad cultural de las Illes Balears.
La entrada tendrá un carácter benéfico, con un precio de 15 euros, y la recaudación irá destinada a Mallorca Sense Fam, entidad que trabaja para ayudar a personas y familias en situación de vulnerabilidad.
La velada estará presentada por el glosador Felip Munar, que aportará una mirada poética y popular al concierto. La dirección musical correrá a cargo de Daniel Mulet y Malena Moncadas, y contará además con la participación de la solista Paula Riera.
La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palma, Palma Cultura, Es Cultura, Mallorca Sense Fam y la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles, y está organizada por el Orfeó Balear y los Clubes Rotarios de Mallorca
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