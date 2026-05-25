Carol Hazas, Tebals y Ulls Secs, representación mallorquina en el concurso Sona9

Tres nombres mallorquines, Carol Hazas (pop de autor, Calvià), Tebals (pop-rock, funk, Palma) y Ulls Secs (rock alternativo, sa Pobla), figuran entre los 30 artistas seleccionados para la 26 edición del Sona9, concurso organizado por 3Cat y Enderrock con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y el patrocinio de Estrella Damm.

Los conciertos preliminares de estos 30 artistas darán el sus este mismo mes a una edición que ha logrado unos números más que notables: con un total de 176 candidatos presentados a concurso, esta es la tercera convocatoria con más participación y la más numerosa de los últimos 14 años, hecho que demuestra la buena salud de la música emergente en catalán.

El concierto de los 3 representantes mallorquines en el Sona9 se celebrará el próximo 23 de junio en el Teatre Mar i Terra (Maruja Alfaro). Cada uno de ellos tendrá 30 minutos para defender su propuesta sonora.

Tras los conciertos preliminares, el jurado elegirá a los 12 semifinalistas que actuarán en julio en la sala La Nau de Barcelona. De estos, se seleccionarán tres grupos que tocarán en la final, programada para el 23 de septiembre en el marco de las Festes de la Mercè de Barcelona, en Plaça de Catalunya.

El certamen repartirá más de 50.000 euros entre los diferentes galardones del concurso: Premi Sona9, Premi Joventut y Premi Èxit para los tres primeros clasificados, Premi Cases de la Música al artista con proyección de futuro y Premi Verkami por Votación Popular.

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Este año también se ha incorporado un accèssit, otorgado por Red Carpet Productions, el centro de Lloret de Vistalegre, que permitirá hacer una residencia y registrar tres temas en un estudio que cuenta con la última tecnología.