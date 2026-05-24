Dollar Selmouni publica nuevo disco, ‘PA$O A PA$O’, con colaboraciones como la de SFDK
El cantante y compositor madrileño, afincado en Palma desde su niñez, lanza al mercado su primer álbum en cinco años
Redacción
Cinco años después de su último álbum, Dollar Selmouni vuelve con PA$O A PA$O, un disco donde la calle, los ritmos latinos y la evolución conviven sin pedir permiso. Un álbum que nace desde la evolución, la madurez y la necesidad de explorar nuevos sonidos, llevando al artista hacia una nueva etapa.
PA$O A PA$O juega en otro terreno distinto al que conocíamos del artista hasta el momento. El disco respira ritmos latinos por todos lados. Hay mambo, cumbia, electrónica cálida que conviven de forma natural con el ADN callejero que siempre ha acompañado al artista y con su voz rota, profunda y emocional.
Dollar Selmouni se aleja, aquí, de algunos de los códigos más previsibles de la escena y de su melancolía, para construir un sonido mucho más libre, más animado y más conectado con el buen momento personal y artístico que atraviesa.
Nueve canciones completan PA$O A PASO, nueve hits en los que han participado productores de la talla de Lucas Otero, Blasfem y Kvinz. A los singles Salvaje, Ayno, Borracha y Jardín, se le suman Diabla, Runrún, Báilalo y Calle, este último junto a las leyendas del rap SFDK, bajo la producción de Acción Sánchez. Un cruce generacional que hará historia y que se ha materializado en un videoclip junto a los sevillanos, producido por AfterliVe films, que continúa con la narrativa de los anteriores.
Gira con entradas ya a la venta
Más que un simple regreso al formato LP, PA$O A PA$O es la muestra de una transformación artística. Un disco ambicioso, pero fácil de sentir. Un proyecto donde Dollar Selmouni demuestra que reinventarse no significa dejar atrás quién eres, sino aprender a contarlo de otra manera.
Después de pasar por festivales como Viña Rock, Rocanrola o Extremúsika, Dollar seguirá presentando el álbum en algunos de los escenarios más importantes del país, incluyendo Big Sound Valencia, Bombastic Asturias y Sonorama Ribera, donde regresará dos años después de una de las actuaciones más recordadas de su trayectoria.
Tras el verano, tendrá lugar una gira de salas que recorrerá seis ciudades y cuyas entradas ya están a la venta.
Dollar Selmouni (Madrid, 1996) se estableció en Palma desde su niñez. En la isla participó en batallas de Full Rap Mallorca y comenzó a compartir su música en YouTube en 2017 como muchos jóvenes. Su rápido reconocimiento en los círculos urbanos enseguida despertó el interés de la discográfica Warner con quien arrancó su carrera musical de forma profesional. Al margen de la música se lanzó a la interpretación, participando en los largometrajes Centauro y Hasta el cielo. También podemos verle en la serie de Netflix Fanático.
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