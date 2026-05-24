Crónica social de Mallorca: Envidiosa

Dicen que el deporte nacional de este país es la envidia. Igual por eso me he enganchado a Envidiosa, una serie que muestra bastante bien cómo esta emoción puede acabar colándose en todas partes.

La protagonista, Vicky, vive comparándose constantemente con los demás. Se obsesiona con relaciones que no le hacen feliz, toma decisiones absurdas y hasta estropea una entrevista de trabajo porque no soporta que otra candidata tenga mejor curriculum que ella. Y aunque a veces la serie se pasa un poco, en el fondo toca algo bastante real.

Porque la envidia no es «sana». Es incómoda, da vergüenza reconocerla y muchas veces habla más de nuestras inseguridades que de los demás. Y en una época donde las redes sociales nos empujan todo el rato a compararnos, no siempre es fácil escapar de eso. Os lo dejo de deberes.

Con esta reflexión arranca nuestra crónica de la semana, que vuelve cargada de personas, historias cotidianas y pequeños detalles que todavía consiguen reconciliarnos un poco con el mundo.

Se abre la veda

Que no se equivoquen quienes pensaban que la temporada arrancaba con el primer guiri rojo gamba paseando por el Marítimo. La señal definitiva, la que confirma que ya no había vuelta atrás, fue el Opening del Purobeach Palma.

Llevábamos semanas ensayando la pose de «me han arrastrado hasta aquí» mientras nos asegurábamos de que el blanco impoluto realzara ese moreno conseguido sin pisar la playa. Una cita donde el moderneo y el postureo internacional se abrazaron entre cócteles con nombres imposibles, en esa lengua de tierra hecha a medida del feed de Instagram.

Sorprende ver a gente que no madruga ni por una herencia, pero apareció radiante junto a la piscina, con el DJ pinchando ritmos tan suaves que uno dudaba entre si era una fiesta selecta o spa con beat. Todos disimulando que no miraban, mientras rastreaban caras conocidas y canapés con ojo de halcón.

Y así, sin avisar, quedó inaugurado el verano social mallorquín. La buena noticia, aún quedan muchas puestas de sol y muchas caras conocidas por avistar.

2. Despedida del invierno

Santa Ponça se vistió de gala. Y lo hizo por todo lo alto. El hotel Kimpton Aysla Mallorca eligió una noche perfecta para abrir su temporada de verano y, a juzgar por la respuesta, no quedó nadie de la sociedad de la isla sin pasar por allí. Empresarios, gente del mundo de la cultura, caras conocidas del panorama social mallorquín... todos quisieron estar.

La cosa empezó con cócteles en los jardines, de esos que te sirven con una sonrisa y que dan pie a quedarse un rato largo charlando. La música acompañaba sin hacerse notar demasiado, justo lo necesario para que la velada fluyera. Y en cuanto a la comida, fiel al carácter mediterráneo del hotel, pequeños bocados pensados para ir picando entre conversación y conversación.

Hubo reencuentros, abrazos, brindis y esa sensación tan veraniega de que la temporada por fin arranca.

3. Gestos que suman

Las calles de Palma se llenaron de gestos pequeños que, sumados, pesan mucho. El Día de la cuestación de la Asociación Española contra el cáncer Baleares volvió a poner a la ciudad frente a una causa que nos toca, de un modo u otro, a casi todos.

Hubo quien se detuvo apenas un segundo y quien se quedó conversando un rato más. Quien dejó unas monedas en la hucha y quien acompañó con palabras de ánimo. Cada gesto contó, y los voluntarios lo sabían.

Las mesas instaladas en distintos puntos recogieron donativos para seguir respaldando la lucha contra el cáncer, una causa que no admite pausa ni cansancio.

Detrás de cada hucha hubo personas que regalaron su tiempo. Delante, viandantes que entendieron que sumar siempre es posible. Gracias a quienes se acercaron, colaboraron e hicieron que la jornada tuviera sentido. La respuesta, una vez más, estuvo a la altura.

4. Del duelo al lienzo

La sevillana Carolina Velázquez inauguró su primera exposición individual en la Gallery Room Torre Mariona de Palma. La velada reunió a artistas, amigos y familiares, con un cuidado catering que incluyó el detalle del frito mallorquín.

Nacida en Lebrija en 1977 y afincada en la isla desde hace 27 años, Carolina llegó a la pintura en 2021, tras el duelo por su madre. De ahí nació la necesidad de pintar lo que no cabía en palabras.

Auxiliar de enfermería y madre, autodidacta por convicción, empezó con el lápiz y fue probando técnicas hasta encontrarse cómoda en los grandes formatos. Montó su taller en Puigpunyent, donde el silencio de la Tramuntana alimenta su trabajo. Con el aerógrafo y la resina epoxi da forma a una obra onírica, de poesía visual que invita a mirar hacia adentro.

5. Color o Emoción

El artista visual y pintor Jorge Cabral, jerezano de nacimiento y mallorquín de adopción desde 1982, presentó en Studio Gallery Mallorca su nueva muestra, Color o Emoción. Una cita esperada para los amantes del arte en la isla, donde su trayectoria está más que consolidada.

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La exposición despliega una armonía cautivadora en la que el color se convierte, directamente, en emoción. Hay transparencias sutiles, capas que invitan a mirar despacio y un equilibrio muy cuidado entre lo decorativo y los guiños a la naturaleza. Cabral juega con el gesto y la disposición de los elementos para ofrecer una verdadera sinfonía visual que difumina las fronteras entre lo abstracto y lo figurativo. Una ventana, en definitiva, a esa belleza que se esconde en los pequeños detalles.