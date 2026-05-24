Arqueologías contemporáneas. Trazos de la memoria

En La Tour du Ciel, Tánger

No es un lugar fácil de encontrar, si uno no está habituado al laberinto de calles, tejido en las Medinas musulmanas. La de Tánger, como otras, se ha ido creando a lo largo del tiempo, y por acumulación de sedimentos de historia, e historias, en una evolución y transformación constante. La Tour du Ciel es una de esas joyas ocultas entre callejas que te conduce a lugares inesperados, cercana al mítico hotel continental, símbolo residual de aquella época en la que Tánger era una ciudad internacional, sofisticada, creativa y cosmopolita, que ha dado lugar a numerosas novelas. La Tour du Ciel se encuentra, en su proximidad, en una angosta calle sin salida, en donde un minúsculo acceso te da paso a otro mundo, que te sumerge en un túnel del tiempo, y como en la obra de Mercedes Balle e Insaf Benali, conjura los estratos materiales e inmateriales, también en la recuperación de una memoria que configura la historia de una ciudad, y la idiosincracia de sus habitantes.

Ha sido una gran suerte poder contar con dos artistas que viniendo de contextos culturales diferentes empatizan tanto a través de su obras, entre las que se establece un dialogo estilístico y conceptual, tan complementario y coherente. Este proyecto de creación, derivado también de un hermanamiento entre ciudades, ha sido promovido por el Centre de Art y Creació (CAC) de Palma, y contó, en su inauguración, con una nutrida representación palmesana, encabezada por nuestro 1er teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, acompañado de Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general de Cultura y Artes Visuales.

Mercedes Balle (Palma, 1991) trabaja y vive entre Palma y Londres, su obra tiene una fuerte base conceptual, y un desarrollo ligado a una gran sensibilidad por la erosión de los territorios como consecuencia de la construcción urbana. Son, precisamente, los elementos que conforman estos procesos constructivos, los que de manera alegórica hacen referencias a los sustratos terrestres que los sustentan. Durante su residencia en la Tour du Ciel ha tenido ocasión de producir obras en contacto con un nuevo entorno urbano, cultural y social que, sin duda, ha influido en su creatividad aportando nuevos elementos sensitivos y sensoriales, que van desde la experimentación con nuevos materiales, a la inclusión de una evocación poética, ligada a su entorno de trabajo, en donde la luz atlántica, los aires del estrecho, y la presencia del mar que humedece Dar Baroud, han conformado una experiencia muy enriquecedora, que ha dado como fruto visible la rotunda instalación: Al otro lado del Estrecho, en el interior del espacio monumental copulado de la Tour du Ciel, compuesta por arcilla local, piedras, cal, ladrillos y cemento, envueltos en una estructura de acero, y una gran tela de lino pintada con arcilla y especies «Tin Ja», en alusión a la denominación bereber de Tánger.

"Al otro lado del Estrecho", de Mercedes Balle. / ©JCR

"Tin Ja 2026", de Mercedes Balle / ©JCR

Insaf Benali ( Sidi Kacem, 2003) es una joven artista poseedora de un gran talento, que representa toda una generación de creadores formados en el prestigioso Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán, uno de los principales referentes del arte contemporáneo de Marruecos. Benali pone de manifiesto el empoderamiento femenino expresado a través de una creatividad innovadora, sobre aquellos posicionamientos atávicos ligados a una sociedad que todavía mantiene férreas estructuras tradicionales.

Su obra irradia su personalidad, y una sensibilidad exquisita en el uso de materiales, y en la representación de esa memoria que se encuentra también, como en los sustratos de la tierra, en diferentes estratos encapsulados en la mente, y que forma parte del devenir de la vida, manifestándose en trazos recuperados o imaginados.

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