‘L’arquitecte’, mejor espectáculo en los Premis ATAPIB celebrados en Inca

El Teatre Principal de Inca fue escenario el pasado viernes de la vigésima edición de la Gala dels Premis ATAPIB, una cita dedicada a reconocer el trabajo de los profesionales, compañías y producciones vinculadas a los teatros y auditorios públicos de Balears.

El Premi ATAPIB a la mejor interpretación masculina fue para los actores de Cyrano: Rodo Gener, Xavi Núñez y Salvador Oliva; mientrasque la mejor interpretación femenina recayó en Laura Pons, por Laura.

Chocolate, la historia de José Esteves de la Concepción, apodado ‘Chocolate’, un niño gitano de origen portugués que llegó con su familia a Mallorca a mediados de los años 70 y que gracias en parte a su prodigiosa voz llegó a convertirse en un pequeño mito de Palma, fue una de las triunfadoras de la noche. Se llevó dos galardones: el de mejor dramaturgia, para Rafa Gallego, y el de mejor dirección, para Rafel Duran.

Uno de los galardones más esperados era el de mejor espectáculo, el de mejor espectáculo, fue para Produccions de Ferro, por L’arquicte, obra de teatro escrita por Josep Ramon Cerdà en la que el autor imagina una ficción sobre la vida y obra de dos arquitectos clave en la transformación de la ciudad de Palma: Josep Ferragut Pou y Gabriel Alomar Esteve, quienes impulsaron unos cambios urbanísticos y arquitectónicos en la segunda mitad del siglo XX, en pleno crecimiento turístico y económico.

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La gala, organizada por la Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears, fue presentada por los periodistas y comunicadores Inès Mateu y Xisco Nadal, que condujeron una ceremonia ágil y cercana. La música corrió a cargo de la felanitxera Maria Hein.